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deschide.md logodeschide
8 Июня 2026, 13:44
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Майя Санду поздравила Пашиняна с победой на выборах в Армении

Президент Молдовы Майя Санду поздравила премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии на парламентских выборах.

Майя Санду поздравила Пашиняна с победой на выборах в Армении.
Майя Санду поздравила Пашиняна с победой на выборах в Армении.

«Сердечно поздравляю Никола Пашиняна с победой на выборах, несмотря на массовое внешнее вмешательство. Республика Молдова и Армения разделяют приверженность миру и стабильности в Европе. С нетерпением жду углубления нашего диалога и тесного сотрудничества в ближайшие годы», — написала Санду в своём аккаунте в X, цитирует deschide.md

Партия "Гражданский договор" премьер-министра Армении Никола Пашиняна победила на парламентских выборах, состоявшихся в воскресенье, 7 июня. Как сообщила утром 8 июня Центральная избирательная комиссия страны по итогам обработки всех бюллетеней, "Гражданский договор" получил 49,81% голосов.

Оппозиционный альянс "Сильная Армения", возглавляемый Самвелом Карапетяном, российским бизнесменом армянского происхождения, набрал 23,29% голосов.

Источник
deschide.md logodeschide
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