Майя Санду поздравила Пашиняна с победой на выборах в Армении.

«Сердечно поздравляю Никола Пашиняна с победой на выборах, несмотря на массовое внешнее вмешательство. Республика Молдова и Армения разделяют приверженность миру и стабильности в Европе. С нетерпением жду углубления нашего диалога и тесного сотрудничества в ближайшие годы», — написала Санду в своём аккаунте в X, цитирует deschide.md

Партия "Гражданский договор" премьер-министра Армении Никола Пашиняна победила на парламентских выборах, состоявшихся в воскресенье, 7 июня. Как сообщила утром 8 июня Центральная избирательная комиссия страны по итогам обработки всех бюллетеней, "Гражданский договор" получил 49,81% голосов.

Оппозиционный альянс "Сильная Армения", возглавляемый Самвелом Карапетяном, российским бизнесменом армянского происхождения, набрал 23,29% голосов.