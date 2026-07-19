Усатый: В Молдове меняют премьер-министров только для того, чтобы сохранить ту же власть.

Лидер "Нашей партии" Ренато Усатый отреагировал на новый состав кабинета министров, отметив, что в Республике Молдова премьер-министры меняются «только для сохранения той же власти и той же политической системы».

"Поменяли всего несколько министров. В остальном состав правительства остался практически прежним. Очевидно, что настоящей задачей было не формирование новой команды и не изменение подхода к управлению страной, а замена Александру Мунтяну на Василе Тофана. Операция, которой дали старт ещё в феврале, теперь доведена до конца", - заявил Ренато Усатый, пишет stiri.md

В то же время депутат утверждает, что список новых министров был сформирован давно, а консультации были лишь простой формальностью.

"Именно поэтому мы отказались участвовать в так называемых консультациях. Это были не настоящие консультации, а простая формальность. Все решения уже были приняты, фамилия будущего премьер-министра была известна, а партии пригласили лишь для галочки и создания видимости диалога.

Новый состав правительства полностью подтверждает то, о чём я говорил: поменяли премьер-министра и заменили несколько человек, но сама власть, механизмы контроля и политическая система остались прежними", - отметил Усатый.

В контексте этого лидер «Нашей партии» отмечает, что Республике Молдова необходимо изменить всю политическую систему и способ организации власти, иначе «будут меняться только премьер-министры, министры и названия партий, а страной будут по-прежнему управлять те же круги и по тем же правилам».

"Разница лишь в том, что новый премьер-министр не будет таким же тихим и послушным, как его предшественник, и не уйдёт молча, как это сделал Александру Мунтяну. Поэтому, по моему мнению, этому правительству осталось максимум полгода. На следующих досрочных парламентских выборах, скорее всего, появится новая партия во главе с действующим премьер-министром Василе Тофаном. Таким образом, нынешняя власть заранее готовит себе будущего партнёра по коалиции в следующем парламенте", - добавил политик.