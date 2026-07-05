Гайбу: Блокировка возможных мошеннических звонков сократила количество телефонных афёр.

За первые пять месяцев этого года операторы мобильной связи заблокировали более 1,3 миллиона звонков с признаками мошенничества, что позволило значительно сократить количество попыток телефонного мошенничества.

Об этом заявил директор Национального агентства по регулированию в области коммуникаций (ARCOM) Серджиу Гайбу в ходе публичных дебатов на тему: «Почему общество уязвимо перед финансовыми мошенничествами?», организованных информационным агентством ipn.md

Глава ARCOM представил данные о масштабах международных звонков и эффективности механизма блокировки подозрительных вызовов, внедрённого операторами связи. «За первые пять месяцев этого года было заблокировано более 1,3 миллиона звонков. За этот период в Республике Молдова было зафиксировано свыше 19 миллионов международных звонков, из которых более 5 миллионов поступили с молдавских номеров. 26% этих звонков были заблокированы операторами связи», — пояснил Серджиу Гайбу.

Он подчеркнул, что блокировка подозрительных звонков — лишь одна из мер по борьбе с мошенничеством, поскольку преступники используют различные каналы для выхода на потенциальных жертв.

«У национальных операторов есть ряд эффективных инструментов для блокировки таких звонков. Однако это лишь один из каналов распространения мошеннических схем. Мы тесно сотрудничаем с полицией. Типология мошенничеств была изучена правоохранительными органами. SMS-сообщения, полученные абонентами, стали механизмом быстрого и адресного информирования», — отметил Серджиу Гайбу.

По его словам, параллельно с расследованиями власти проводят информационные кампании, чтобы граждане могли легче распознавать попытки мошенничества. «Сотрудничество с полицией продолжается и на этапе расследования. Важно, что все государственные учреждения мобилизовались. Мы тесно взаимодействовали с Национальным банком и правоохранительными органами. Граждане проинформированы о видах мошенничества. Мы также провели переговоры с операторами телефонной и почтовой связи для дальнейшего информирования граждан», — добавил глава ARCOM.