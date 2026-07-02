Гузган - на обвинения Усатого: Это отвлекающий маневр и полный абсурд.

Адвокат Сорин Гузган отверг обвинения, выдвинутые лидером «Нашей партии» Ренато Усатым, который назвал его одним из организаторов мошеннических колл-центров и заявил о якобы существующих связях между ним и Раду Марианом.

В публикации в социальных сетях Гузган назвал эти заявления «чушью», «нелепостью» и «отвлекающим маневром», заявив, что они появились на фоне политического противостояния последних недель, передает omniapres.md

«Не понимаю, почему так настойчиво распространяются эти отвлекающие маневры и почему правоохранительные органы затягивают с ответом на мои обращения, которые я подал в связи с этими необоснованными обвинениями», — написал адвокат.

Гузган также категорически отверг любую причастность к деятельности так называемых мошеннических колл-центров.

«Я никогда не имел и не имею никакого отношения к управлению, финансированию, координации или покровительству каким-либо колл-центрам — ни прямо, ни косвенно. Более того, чтобы положить конец этим спекуляциям, я официально обратился в Службу информации и безопасности с просьбой сообщить, располагает ли ведомство какой-либо информацией, связывающей меня с деятельностью колл-центров или с их предполагаемым покровительством. Если такая информация существует — пусть ее представят. Если нет — кто-то должен будет ответить за ложь, распространяемую в публичном пространстве», — заявил адвокат.

По словам Гузгана, список, который Ренато Усатый представил как доказательство существования сети лиц, причастных к мошенническим колл-центрам, является поддельным. Он также обвинил лидера «Нашей партии» в том, что тот намеренно скрыл факт присутствия в этом же документе Николины Букэтару, которая сейчас является его советником.

«Он показал ту же самую карточку, только изображение было размыто. Почему? Все просто: потому что его советник Николина Букэтару фигурирует в том же самом вымышленном списке. А это означало бы, что и он сам имеет отношение к так называемым колл-центрам», — заявил Гузган.

Накануне вечером в эфире Jurnal TV Ренато Усатый заявил, что Сорин Гузган присутствовал на парламентских слушаниях 12 июня, посвященных телефонному мошенничеству, однако, по его словам, был выведен из зала по требованию представителей правоохранительных органов.

Политик также утверждал, что адвокат якобы является объектом расследований спецслужб ряда европейских государств из-за предполагаемых связей с мошенническими колл-центрами, и обвинил депутата PAS Раду Мариана в близких отношениях с ним.