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2 Июля 2026, 12:57
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Полицейские поймали курьера из Рыбницы, замешанного в телефонном мошенничестве

Сотрудники полиции и прокуратуры Ботаники пресекли преступную деятельность 44-летнего курьера из города Рыбница, причастного к мошеннической схеме.

Полицейские поймали курьера из Рыбницы, замешанного в телефонном мошенничестве.
Полицейские поймали курьера из Рыбницы, замешанного в телефонном мошенничестве.

Сообщается, что двое пострадавших, отец и сын, потеряли более миллиона леев.

Подозреваемые вводили жертв в заблуждение, утверждая, что на их имя были оформлены мошеннические кредиты, убеждая их взять займы и отправить деньги курьеру.

Мужчина был пойман с поличным при получении второго транша денег, заключен под стражу на 30 дней и ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Расследование продолжается.

Источник
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