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agora.md logoagora
26 Июня 2026, 20:24
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Усатый сравнил объединение с Румынией с браком по расчету

Так он прокомментировал законодательную инициативу, одобренную в парламенте Румынии, заявив, что Молдова пока не готова к такому шагу.

Усатый сравнил объединение с Румынией с браком по расчету.
Усатый сравнил объединение с Румынией с браком по расчету.

«Если исходить из инициативы партии, которая внесла этот законопроект в Сенат Румынии, то мы должны быть готовы, в том числе с точки зрения инфраструктуры. Молдова не готова к объединению. Давайте будем серьезными. 

Я гражданин Республики Молдова. Бог дал нам независимость, и мы должны ее сохранить. Но это "брак по расчету". Это как человек, который всю жизнь ничего не делал и хочет жениться на богатой женщине, чтобы и ему жилось хорошо», — заявил Ренато Усатый, сообщает agora.md

Законопроект об объединении Румынии и Республики Молдова был по умолчанию одобрен Палатой депутатов после истечения 45-дневного срока, отведенного на обсуждение и голосование.

Инициатором проекта выступила партия S.O.S. România, возглавляемая Дианой Шошоакэ. Согласно документу, парламент Румынии уполномочивает правительство страны «в срочном порядке» начать переговоры с властями Кишинева для завершения процесса объединения с Молдовой.

Источник
agora.md logoagora
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