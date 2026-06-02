Осмокеску рассказал о "плане Б" в отношении вступления в ЕС.

Об этом в интервью Euractiv заявил молдавский вице-премьер Евгений Осмокеску, сообщает "Европейская правда".

Осмокеску назвал объединение с Румынией возможным вариантом, если процесс вступления Молдовы в ЕС остановится после 2028 года.

"Это план Б", – сказал он.

Однако Осмокеску подчеркнул, что целью Молдовы остается подписание договора о вступлении в ЕС до конца 2028 года. Только в случае остановки этого процесса политические лидеры серьезно рассмотрят альтернативы.

На вопрос, не рискует ли Молдова остаться позади из-за того, что ее заявка на вступление связана с заявкой Украины, Осмокеску подчеркнул, что расширение должно оставаться основанным на заслугах, но отметил, что Кишинев срочно нуждается в ощутимом прогрессе со стороны Брюсселя.

"Нам нужно послать сигнал населению", – сказал он, указав на российские гибридные операции, направленные на подрыв поддержки интеграции с ЕС.

Президент Молдовы Майя Санду ранее заявила, что в случае проведения референдума в Республике Молдова об объединении с Румынией она проголосовала бы "за".

Румынский президент Никушор Дан заявил, что сценарий объединения Румынии с Молдовой будет возможен в тот момент, когда большинство населения соседней страны захочет этого.