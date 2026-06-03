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tvrmoldova.md logotvrmoldova
3 Июня 2026, 08:47
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Марта Кос об объединении Молдовы с Румынией: Граждане сами решат, как войти в ЕС

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что место Молдовы — в Европейском союзе, однако способ, которым страна станет частью ЕС, зависит исключительно от воли её граждан.

Марта Кос об объединении Молдовы с Румынией: Граждане сами решат, как войти в ЕС.
Марта Кос об объединении Молдовы с Румынией: Граждане сами решат, как войти в ЕС.

«Есть несколько очевидных вещей. Молдова продемонстрировала твёрдое желание присоединиться к Европейскому союзу. Прохождение этого сложного процесса непросто, но Молдова выбрала этот путь.

«Второе: для Республики Молдова есть место внутри Европейского союза, и в этом нет никаких сомнений. А то, каким образом это произойдёт, решат граждане Республики Молдова», — сказала европейский комиссар в интервью TVR Moldova.

Ранее, в интервью французскому изданию Le Monde, опубликованном в апреле, президент Майя Санду заявила, что вступление в Европейский союз является «стратегией выживания как демократического государства» в условиях давления со стороны России. При этом она отметила, что объединение с Румынией могло бы стать одним из вариантов более быстрой интеграции в ЕС.

После этого президент Румынии Никушор Дан заявил, что Румыния готова к такому сценарию в любой момент, если этого захотят граждане Молдовы и если большинство населения поддержит подобный проект.

В свою очередь министр иностранных дел Румынии Оана Цою подчеркнула, что позиция Бухареста по вопросу объединения остаётся неизменной и соответствует решению, принятому парламентом страны в 2018 году. Вместе с тем она отметила, что нынешним приоритетом является продвижение европейской интеграции Кишинёва.

Источник
tvrmoldova.md logotvrmoldova
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