Усатый на вопрос о поддержке "унири": Моя позиция остается неизменной
Лидер «Нашей партии» Ренато Усатый, отвечая на вопрос журналистов в кулуарах парламента о возможной поддержке объединения Республики Молдова с Румынией, заявил, что уже неоднократно публично высказывал свою позицию по этой теме.
Вопрос прозвучал в контексте заявлений, сделанных Усатым на заседании парламентского комитета Центрально-Европейской инициативы, которое проходило в Бухаресте. Политик признался, что был впечатлён зданием Парламента Румынии и предположил, что некоторые молдавские политики «поддержали бы объединение» после «экскурсии» в румынский парламент, сообщает agora.md
Кроме того, Усатый упомянул «некоторых политиков», которые «не слишком выдерживают, когда видят большие и красивые вещи», добавив, что отдельных депутатов могли бы «соблазнить» кабинеты в здании парламента Румынии.
Напомним, в начале февраля Ренато Усатый заявил, что проголосовал бы против объединения Республики Молдова с Румынией.
«В случае референдума я бы голосовал против, потому что Республика Молдова — независимое государство. И это моя позиция, которую вы знаете», — сказал тогда Усатый.