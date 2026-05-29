theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
agora.md logoagora
29 Мая 2026, 10:10
9 928
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Усатый на вопрос о поддержке "унири": Моя позиция остается неизменной

Лидер «Нашей партии» Ренато Усатый, отвечая на вопрос журналистов в кулуарах парламента о возможной поддержке объединения Республики Молдова с Румынией, заявил, что уже неоднократно публично высказывал свою позицию по этой теме.

Усатый на вопрос о поддержке &#34;унири&#34;: Моя позиция остается неизменной.
Усатый на вопрос о поддержке "унири": Моя позиция остается неизменной.

Вопрос прозвучал в контексте заявлений, сделанных Усатым на заседании парламентского комитета Центрально-Европейской инициативы, которое проходило в Бухаресте. Политик признался, что был впечатлён зданием Парламента Румынии и предположил, что некоторые молдавские политики «поддержали бы объединение» после «экскурсии» в румынский парламент, сообщает agora.md

Кроме того, Усатый упомянул «некоторых политиков», которые «не слишком выдерживают, когда видят большие и красивые вещи», добавив, что отдельных депутатов могли бы «соблазнить» кабинеты в здании парламента Румынии.

Напомним, в начале февраля Ренато Усатый заявил, что проголосовал бы против объединения Республики Молдова с Румынией.

«В случае референдума я бы голосовал против, потому что Республика Молдова — независимое государство. И это моя позиция, которую вы знаете», — сказал тогда Усатый.

Источник
agora.md logoagora
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте