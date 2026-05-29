Усатый на вопрос о поддержке "унири": Моя позиция остается неизменной.

Вопрос прозвучал в контексте заявлений, сделанных Усатым на заседании парламентского комитета Центрально-Европейской инициативы, которое проходило в Бухаресте. Политик признался, что был впечатлён зданием Парламента Румынии и предположил, что некоторые молдавские политики «поддержали бы объединение» после «экскурсии» в румынский парламент, сообщает agora.md

Кроме того, Усатый упомянул «некоторых политиков», которые «не слишком выдерживают, когда видят большие и красивые вещи», добавив, что отдельных депутатов могли бы «соблазнить» кабинеты в здании парламента Румынии.

Напомним, в начале февраля Ренато Усатый заявил, что проголосовал бы против объединения Республики Молдова с Румынией.

«В случае референдума я бы голосовал против, потому что Республика Молдова — независимое государство. И это моя позиция, которую вы знаете», — сказал тогда Усатый.