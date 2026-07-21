Лидер «Нашей партии» Ренато Усатый прибег к футбольной аналогии - он сравнил президента Майю Санду с Лионелем Месси, а партию PAS — с «уставшей сборной Аргентины».

«Лионеля Месси знают все, правильно? Господина Тофана мы хорошо не знаем. Поэтому Майя Санду — это Лионель Месси, а уставшие из PAS — это сборная Аргентины», — заявил Усатый, цитирует unimedia.info

Напомним, что в финале чемпионата мира по футболу 2026 года сборная Испании обыграла Аргентину со счетом 1:0. После этого капитан сборной Аргентины Лионель Месси объявил о том, что завершает карьеру в национальной команде.