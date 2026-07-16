Голя пригрозил Усатому больше не приглашать его в эфир из-за нецензурной лексики.

Во время программы на TV8 между ведущим Анатолием Голя и лидером «Нашей партии» Ренато Усатым произошла словесная перепалка после вопроса о сотрудничестве с политическими оппонентами.

Во время эфира программы «Новая неделя» на TV8 ведущий Анатолий Голя задал лидеру «Нашей партии» Ренато Усатому вопрос о предполагаемом сотрудничестве с «кулечниками». В ответ политик эмоционально отреагировал и использовал нецензурное выражение.

- А в чем сотрудничество заключается? Ну-ка?

- В разном.

- В конкретном...

- Не идти в состав комиссии по расследованию. Блокировать трибуну.

- Анатолий, ну хоть вы не говорите эту х**ню!

- Вы опять начинаете ругаться! Я вас больше не буду приглашать!

- Как ставится вопрос, я так и отвечаю! Не путайте, когда я говорю, что не пойду с ворами и мразотами в одну коалицию!

- Когда вам неудобно, вы начинаете материться.

- Я не ругаюсь, я на нем говорю. И вы не Анатолий "Скабеев"

- Вы сегодня тоже не Володя, председатель Государственной думы.



