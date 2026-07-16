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16 Июля 2026, 12:01
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Голя пригрозил Усатому больше не приглашать его в эфир из-за нецензурной лексики

Во время программы на TV8 между ведущим Анатолием Голя и лидером «Нашей партии» Ренато Усатым произошла словесная перепалка после вопроса о сотрудничестве с политическими оппонентами.

Голя пригрозил Усатому больше не приглашать его в эфир из-за нецензурной лексики.
Голя пригрозил Усатому больше не приглашать его в эфир из-за нецензурной лексики.

Во время эфира программы «Новая неделя» на TV8 ведущий Анатолий Голя задал лидеру «Нашей партии» Ренато Усатому вопрос о предполагаемом сотрудничестве с «кулечниками». В ответ политик эмоционально отреагировал и использовал нецензурное выражение. 

- А в чем сотрудничество заключается? Ну-ка?

- В разном.

- В конкретном...

Не идти в состав комиссии по расследованию. Блокировать трибуну.

- Анатолий, ну хоть вы не говорите эту х**ню!

Вы опять начинаете ругаться! Я вас больше не буду приглашать!

- Как ставится вопрос, я так и отвечаю! Не путайте, когда я говорю, что не пойду с ворами и мразотами в одну коалицию!

-  Когда вам неудобно, вы начинаете материться.

- Я не ругаюсь, я на нем говорю. И вы не Анатолий "Скабеев"

Вы сегодня тоже не Володя, председатель Государственной думы.


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