Голя пригрозил Усатому больше не приглашать его в эфир из-за нецензурной лексики
Во время программы на TV8 между ведущим Анатолием Голя и лидером «Нашей партии» Ренато Усатым произошла словесная перепалка после вопроса о сотрудничестве с политическими оппонентами.
Во время эфира программы «Новая неделя» на TV8 ведущий Анатолий Голя задал лидеру «Нашей партии» Ренато Усатому вопрос о предполагаемом сотрудничестве с «кулечниками». В ответ политик эмоционально отреагировал и использовал нецензурное выражение.
- А в чем сотрудничество заключается? Ну-ка?
- В разном.
- В конкретном...
- Не идти в состав комиссии по расследованию. Блокировать трибуну.
- Анатолий, ну хоть вы не говорите эту х**ню!
- Вы опять начинаете ругаться! Я вас больше не буду приглашать!
- Как ставится вопрос, я так и отвечаю! Не путайте, когда я говорю, что не пойду с ворами и мразотами в одну коалицию!
- Когда вам неудобно, вы начинаете материться.
- Я не ругаюсь, я на нем говорю. И вы не Анатолий "Скабеев"
- Вы сегодня тоже не Володя, председатель Государственной думы.