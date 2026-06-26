Усатый готов поддержать протест Костюка: Улица — единственное решение.

«Улица — единственное решение» — так Ренато Усатый прокомментировал возможность участия в протесте Василия Костюка 28 июня. Он не сказал прямо, придёт ли, но отметил, что власть пора менять.

Лидер парламентской фракции «Наша партия» заявил, что поддерживает любые гражданские протесты, при условии, что они не финансируются из внешних источников и не имеют политической окраски, пишет realitatea.md

«Я присоединюсь к любому протесту, потому что сегодня для меня не имеет значения политический цвет участников. Главное — чтобы протест не был оплачен извне. Важно также, чтобы он не был организован теми, кто, например, имеет желание избежать наказания. Но протесты граждан — это единственная форма давления на власть. Это издевательство над здравым смыслом. Вы увидите этих космонавтов на пленарном заседании — я хочу посмотреть в глаза тем, кто поиздевался над нашим законопроектом о SIM-картах. Закон вступает в силу через 120 месяцев, но при этом те, кто уже пользуется такими картами, не обязаны их регистрировать. В чём тогда смысл этого закона?

Поймите, до сих пор мы придерживались академического тона, проявляли корректность, пытались делать всё возможное и невозможное, чтобы предлагать законодательные инициативы, не требующие финансовых вложений. Но после такого откровенного издевательства, поверьте мне, их нужно убрать из власти. Необходимо позаботиться о том, чтобы к управлению не пришли те же хапуги, которые уже были у руля — хватит. Улица — единственное решение», — заявил Усатый журналистам.

Напомним, что депутат Василий Костюк объявил о проведении протеста в воскресенье перед зданием парламента. Организатор призывает участников выходить без партийных флагов и без требования отставки правительства, на фоне недовольства бюджетно-налоговой политикой, которая была вынесена на общественные консультации.