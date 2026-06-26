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realitatea.md logorealitatea
26 Июня 2026, 16:26
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Усатый готов поддержать протест Костюка: Улица — единственное решение

«Улица — единственное решение» — так Ренато Усатый прокомментировал возможность участия в протесте Василия Костюка 28 июня. Он не сказал прямо, придёт ли, но отметил, что власть пора менять.

Усатый готов поддержать протест Костюка: Улица — единственное решение.
Усатый готов поддержать протест Костюка: Улица — единственное решение.

Лидер парламентской фракции «Наша партия» заявил, что поддерживает любые гражданские протесты, при условии, что они не финансируются из внешних источников и не имеют политической окраски, пишет realitatea.md

«Я присоединюсь к любому протесту, потому что сегодня для меня не имеет значения политический цвет участников. Главное — чтобы протест не был оплачен извне. Важно также, чтобы он не был организован теми, кто, например, имеет желание избежать наказания. Но протесты граждан — это единственная форма давления на власть. Это издевательство над здравым смыслом. Вы увидите этих космонавтов на пленарном заседании — я хочу посмотреть в глаза тем, кто поиздевался над нашим законопроектом о SIM-картах. Закон вступает в силу через 120 месяцев, но при этом те, кто уже пользуется такими картами, не обязаны их регистрировать. В чём тогда смысл этого закона?

Поймите, до сих пор мы придерживались академического тона, проявляли корректность, пытались делать всё возможное и невозможное, чтобы предлагать законодательные инициативы, не требующие финансовых вложений. Но после такого откровенного издевательства, поверьте мне, их нужно убрать из власти. Необходимо позаботиться о том, чтобы к управлению не пришли те же хапуги, которые уже были у руля — хватит. Улица — единственное решение», — заявил Усатый журналистам.

Напомним, что депутат Василий Костюк объявил о проведении протеста в воскресенье перед зданием парламента. Организатор призывает участников выходить без партийных флагов и без требования отставки правительства, на фоне недовольства бюджетно-налоговой политикой, которая была вынесена на общественные консультации.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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