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realitatea.md logorealitatea
28 Июля 2026, 17:29
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Усатый раскритиковал власти из-за топливного кризиса: Проблему нужно предотвращать

Лидер «Нашей партии» Ренато Усатый раскритиковал решение правительства ввести режим повышенной готовности в энергетическом секторе. По его словам, власти должны были принять меры заранее, чтобы избежать новой кризисной ситуации.

Усатый раскритиковал власти из-за топливного кризиса: Проблему нужно предотвращать.
Усатый раскритиковал власти из-за топливного кризиса: Проблему нужно предотвращать.

«Все знают, особенно учитывая, что мы уже не раз обжигались: когда начинают закупать природный газ, когда его закупает весь земной шар, цены растут. Что сделала власть, чтобы избежать этого кризиса? Мы сталкиваемся и снова вводим режим чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения — такое мы уже видели. Хорошая власть — это та, которая предотвращает проблему», — заявил Усатый перед заседанием парламента во вторник, 28 июля, пишет realitatea.md

В связи с этим возглавляемая Ренато Усатым партия приняла участие в протесте перед зданием парламента.

Решение правительства также раскритиковали лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон и лидер Партии развития и объединения Молдовы Ион Кику. Они заявили, что власти могли предотвратить проблемы, если бы действовали раньше.

Во вторник, 28 июля, правительство одобрило введение режима повышенной готовности в гидрологическом и энергетическом секторах сроком на 30 дней.

Режим повышенной готовности в энергетическом секторе введен на фоне проблем на региональном рынке топлива. Рост международных цен на нефть и дизельное топливо, временное прекращение поставок казахстанской нефти через терминал в Новороссийске и низкий уровень воды в Дунае повлияли на снабжение. По состоянию на 27 июля на 53 автозаправочных станциях страны не было дизельного топлива в запасах.

Что касается режима повышенной готовности в гидрологическом секторе, власти сослались на сокращение водных ресурсов в бассейне Днестра. На 27 июля уровень воды в Днестровском водохранилище составлял 113,24 метра при нормальном уровне в 121 метр. Существует риск, что сброс воды с Новоднестровской ГЭС опустится ниже безопасного порога в 100 кубометров в секунду, что может повлиять на работу водозаборных станций.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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