Румынии грозит топливный кризис из-за остановки поставок нефти из Казахстана.

Министерство энергетики Румынии ищет альтернативные источники нефти из-за перебоев с поставками через Черное море. Ведомство сообщает, что анализирует ряд сценариев развития ситуации на рынке топлива.

Министерство энергетики Румынии заявило, что рассматривает меры по поиску альтернативных источников поставок нефти и нефтепродуктов на фоне нарушений перевозок через Черное море после атак на танкеры, перевозившие нефть из Казахстана к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (CPC) в Новороссийске, пишет stirileprotv.ro

В министерстве подчеркнули, что на данный момент угрозы для внутреннего рынка нет, однако власти готовятся к различным сценариям на случай, если перебои в Черном море затянутся.

«Министерство энергетики уже анализирует необходимые меры по поиску и обеспечению альтернативных источников поставок в условиях нарушения транспортировки нефти и нефтепродуктов через Черное море», — говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, компания Rompetrol, являющаяся основным получателем нефти из Казахстана в Румынии, заверила власти, что готова компенсировать возможный дефицит.

«В случае сокращения добычи или объемов поставок представители Rompetrol заверили наше ведомство, что примут все необходимые меры для компенсации дефицита и обеспечения бесперебойного снабжения», — отмечается в заявлении.

Цены на топливо могут вырасти

Власти предупреждают, что длительное нарушение поставок через Черное море может привести к росту цен на автозаправках.

«Если перебои в Черном море сохранятся длительное время, это может сказаться на ценах на топливо. В этой связи Министерство энергетики рассматривает различные сценарии развития ситуации и меры по снижению возможного влияния на рынок топлива Румынии», — сообщили в ведомстве.

В ближайшее время Министерство энергетики проведет встречу с операторами нефтяного сектора, чтобы оценить их возможности по увеличению объемов поставок топлива на румынский рынок.