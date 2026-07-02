Усатый: Раду Мариан дружит с предполагаемым организатором колл-центров мошенников.

Лидер «Нашей партии» Ренато Усатый обвинил парламентария в якобы близких связях с Сорином Гузганом, которого он называет одним из организаторов фиктивных «колл-центров», используемых для телефонных мошенничеств.

По словам Усатого, Гузган участвовал в публичных парламентских слушаниях 12 июня, организованных комиссиями по безопасности и экономике, посвящённых телефонным мошенничествам, однако был выведен из зала за несколько минут до начала заседания по требованию представителей правоохранительных органов, сообщает ziua.md

«Этот Сорин Гузган приходит в комиссию. Я, честно, был в шоке, когда его увидел. Он сел у стены, за спиной у Чернэуцану и главы INI, рядом с начальником пенитенциарной системы. Раду был взволнован. Начался бойкот в зале со стороны представителей служб. Они возмутились: как человек, который сейчас находится в разработке у европейских спецслужб по делу о колл-центрах и мошенничестве, может находиться здесь на слушаниях? Был поставлен ультиматум: если он не выйдет, все представители служб уйдут», — заявил Усатый в эфире Jurnal TV.

Политик утверждает, что именно Раду Мариан якобы связывался с Гузганом и просил его покинуть зал, а также заявил о дружеских отношениях между ними.

«Раду с ним дружит. Господин Мариан, я тебя не атакую, но тебе стоит сделать каминг-аут, чтобы не получилось как с MoldATSA — что ты ничего не знал. Ты окружил себя “сомнительными людьми”», — добавил Усатый.

Раду Мариан отреагировал кратко в соцсетях, не отрицая, что Сорин Гузган изначально присутствовал на слушаниях. Он отметил, что заседания были публичными и в них может участвовать любой желающий.

«Важно понимать, что в парламентские публичные слушания может записаться любой гражданин. Они так и называются — публичные. Детали публикуются на сайте парламента. Если есть доказательства причастности лиц к мошенничествам, правоохранительные органы должны реагировать», — написал Мариан.

Напомним, на прошлой неделе Раду Мариан ушёл с поста председателя парламентской комиссии по экономике на фоне скандала вокруг MoldATSA, где обсуждались нарушения в управлении и необоснованные выплаты. Также он подтвердил, что продвигал Думитру Вангели на должность директора предприятия, который позже ушёл в отставку после выявления недостоверных данных в CV.