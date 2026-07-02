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realitatea.md logorealitatea
2 Июля 2026, 14:15
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Мариан: Не знаком с Гузганом и не просил удалять его со слушаний

Также парламентарий утверждает, что никто не просил его удалить Гузгана с публичных слушаний, посвящённых телефонным мошенничествам.

Мариан: Не знаком с Гузганом и не просил удалять его со слушаний.
Мариан: Не знаком с Гузганом и не просил удалять его со слушаний.

«Если у кого-то есть информация, пусть подаст заявление в прокуратуру. Жалобу. Обращение. И если действительно существуют серьёзные доказательства в отношении этого человека, должны действовать правоохранительные органы. Мы не можем в парламенте, в рамках публичного мероприятия, проверять каждого, кто записывается на участие. Я видел его и на других мероприятиях, поскольку как публичный человек встречаюсь со многими людьми. Но я не могу проверять каждого, кто со мной разговаривает или начинает беседу. Я не сотрудник правоохранительных органов», - сказал депутат, сообщает realitatea.md

Ранее лидер «Нашей партии» Ренато Усатый обвинил парламентария в якобы близких связях с Сорином Гузганом, которого он назвал одним из организаторов фиктивных «колл-центров», используемых для телефонных мошенничеств.

По словам Усатого, Гузган участвовал в публичных парламентских слушаниях 12 июня, организованных комиссиями по безопасности и экономике, посвящённых телефонным мошенничествам, однако был выведен из зала за несколько минут до начала заседания по требованию представителей правоохранительных органов.

Политик утверждает, что именно Раду Мариан якобы связывался с Гузганом и просил его покинуть зал, а также заявил о дружеских отношениях между ними.

«Раду с ним дружит. Господин Мариан, я тебя не атакую, но тебе стоит сделать каминг-аут, чтобы не получилось как с MoldATSA — что ты ничего не знал. Ты окружил себя “сомнительными людьми”», — добавил Усатый.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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