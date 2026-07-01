Усатый призвал Тофана сформировать «правительство профессионалов», а не кабинет PAS.

Лидер «Нашей партии» Ренато Усатый считает, что Василий Тофан должен доказать, что претендует на пост премьер-министра не для продолжения управления PAS, а для изменения подхода к управлению страной.

По его словам, первым шагом Тофана должно стать формирование профессионального, а не партийного правительства, передает rupor.md

«Республике Молдова не нужно еще одно правительство PAS. Люди устали от политических экспериментов, назначений по принципу личной лояльности и решений, принимаемых в узком кругу. Если он действительно берет на себя задачу вывести страну из кризиса, первый шаг очевиден, сформировать правительство профессионалов, а не партийное правительство», — заявил Усатый.

Он считает, что министров нужно подбирать по профессиональным качествам, а не по партийной принадлежности. По мнению Усатого, кандидатов можно искать среди представителей профессиональной среды, бизнеса, органов публичного управления, академического сообщества, гражданского общества, а также по предложениям парламентских и внепарламентских партий.

Вторым шагом Усатый назвал подготовку «Национального плана спасения» до голосования в парламенте. По его словам, этот документ должен быть разработан с экспертами в экономике, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, инфраструктуре и государственном управлении.

«Республике Молдова больше не нужны обещания. Ей нужны решения. Если Василий Тофан пойдет по этому пути, он покажет, что услышал граждан и понимает всю серьезность момента, который переживает страна», — заявил лидер «Нашей партии».

Усатый предупредил, что если Тофан предложит «то же партийное правительство, с той же командой и той же логикой управления», это будет означать, что изменилось только имя премьер-министра. В таком случае, по мнению Усатого, досрочные парламентские выборы останутся единственным демократическим способом дать гражданам возможность самим определить, кто должен управлять страной.

Фракция PAS ранее сообщила, что предложит Василия Тофана на должность премьер-министра на консультациях с президентом Майей Санду. Консультации с PAS должны пройти 11 июля.