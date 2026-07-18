Усатый: Правительство Тофана уйдет в отставку через полгода, это приведет к досрочным выборам

Ренато Усатый подчеркнул, что это не прогноз, а реальная ситуация основана на анализе того, что происходит.

Председатель «Нашей партии» Ренато Усатый считает, что правительство Василе Тофана уйдет через полгода, и это приведет к досрочным выборам. Об этом он заявил в ходе передачи «Новая неделя с Анатолием Голя» на канале TV8, передает infotag.md

«Этот заход – создание правительства во главе с Василе Тофаном – это на полгода. Люди должны понимать, что это путь в никуда. Это правительство продержится полгода – плюс-минус пару месяцев. И это последнее правительство, которое формирует партия PAS. После этого будут досрочные выборы, ориентировочно – весной 2027 года», - заявил Усатый.

Он подчеркнул, что это не прогноз, а реальная ситуация основана на анализе того, что происходит.

«Я бы очень хотел, чтобы это не сбылось, чтобы правительство работало весь срок. Люди устали от этой неопределенности. Но я говорю об этом, исходя из того, что происходит в нутрии PAS. Кабинет министров, который будет сформирован, это не правительство Тофана, это правительство Майи Санду, партии PAS и групп интересов за спиной Тофана», - сказал политик.

Отвечая на вопрос о «группах интересов» он сказал, что за ними стоят бывший премьер-министр Дорин Речан, бывший вице-премьер-министр Андрей Спыну, и другие политики.

«Спыну уже в меньшей степени, а Речан контролирует все, хотя формально ни за что не отвечает. Он не занимает государственные должности, он даже декларацию о доходах не подает. Но с ним советуются по всем вопросам, по всем принимаемым в стране решениям», - отметил Усатый.

Отвечая на вопрос о досрочных выборах, политик согласился с тем, что едва ли в этом случае у кого-то будет парламентское большинство.

«И это хорошо. Нужна коалиция, чтобы разные партии во власти контролировали друг друга. Я уверен, что если бы сейчас была коалиция, то у нас не было бы этой печальной ситуации в MoldATSA и других государственных предприятиях и учреждениях», - заключил Ренато Усатый.