Усатый: Мунтяну упрашивали, чтобы он молчал, скандал с "веришоарой" отдыхает.

Политик заявил, что бывший премьер был недоволен своим увольнением и рассчитывал проработать в правительстве не менее трех лет.

Лидер «Нашей партии» Ренато Усатый заявил, что бывшего премьер-министра Мунтяну убеждали не делать громких заявлений после ухода из правительства, поскольку его публичные высказывания могли спровоцировать более серьезный скандал, чем история с «веришоарой».

По словам Усатого, Мунтяну долго не публиковал заявление об отставке, а его текст был изменен перед обнародованием.

«В день ухода Мунтяну долго ждал с заявлением, там еще переделали текст его заявления, потому что если бы он сказал все, что приготовил, скандал с "веришоарой" отдыхает. Его убедили уйти спокойно, но он возмущался, он не пацан какой-то», — заявил Усатый.

Он также утверждает, что Мунтяну рассчитывал работать в составе правительства не менее трех лет и был удивлен решением об увольнении.

«Они его упрашивали, чтобы он молчал. Но я думаю, наступит день, и он выскажется. Когда ему сказали: "Trebuie să plecați", он, естественно, был шокирован», - сказал политик.

Усатый также напомнил о словах Василия Тофана, который ранее заявлял, что не был готов занять пост премьер-министра, а когда почувствовал готовность, эта должность уже была занята.

Комментируя ситуацию, лидер «Нашей партии» предположил, что кабинет министров под руководством Тофана просуществует недолго.

«Все это говорит о том, что правительство Тофана проживет всего полгода, а в следующем году будут досрочные парламентские выборы», - заявил Усатый.