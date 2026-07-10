PAS выдвинула Василе Тофана на пост премьер-министра

Фракция PAS выдвинет Василе Тофана кандидатом на должность премьер-министра на консультациях, которые состоятся завтра, 11 июля.

Об этом сообщил председатель парламента и лидер PAS Игорь Гросу.

«Мы несколько часов обсуждали с господином Тофаном его видение и план действий. Рад, что у нас совпадают основные цели и ценности — вступление в Европейский союз в ближайшие годы, очищение государственных институтов, экономический рост, а также реализация важных реформ, начатых в этот период», — заявил Гросу.