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10 Июля 2026, 15:14
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PAS выдвинула Василе Тофана на пост премьер-министра

Фракция PAS выдвинет Василе Тофана кандидатом на должность премьер-министра на консультациях, которые состоятся завтра, 11 июля.

PAS предложила Василия Тофана кандидатом в премьер-министры.
PAS предложила Василия Тофана кандидатом в премьер-министры.

Об этом сообщил председатель парламента и лидер PAS Игорь Гросу.

«Мы несколько часов обсуждали с господином Тофаном его видение и план действий. Рад, что у нас совпадают основные цели и ценности — вступление в Европейский союз в ближайшие годы, очищение государственных институтов, экономический рост, а также реализация важных реформ, начатых в этот период», — заявил Гросу.

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