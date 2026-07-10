10 Июля 2026, 15:14
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PAS выдвинула Василе Тофана на пост премьер-министра
Фракция PAS выдвинет Василе Тофана кандидатом на должность премьер-министра на консультациях, которые состоятся завтра, 11 июля.
Об этом сообщил председатель парламента и лидер PAS Игорь Гросу.
«Мы несколько часов обсуждали с господином Тофаном его видение и план действий. Рад, что у нас совпадают основные цели и ценности — вступление в Европейский союз в ближайшие годы, очищение государственных институтов, экономический рост, а также реализация важных реформ, начатых в этот период», — заявил Гросу.