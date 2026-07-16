Усатый покинул консультации с Тофаном из-за его опоздания: «С этим правительством всё ясно. Пока».

Ренато Усатый покинул запланированные на сегодня консультации с назначенным премьер-министром, заявив, что он не явился к назначенному времени. Вскоре Василе Тофан выступил с ответом, объяснив, что опоздал всего на одну минуту.

Лидер «Нашей партии» Ренато Усатый покинул запланированные на сегодня консультации с назначенным премьер-министром Василе Тофаном, заявив, что представители правительства не явились к назначенному времени. Вскоре Тофан выступил с ответом, объяснив, что опоздал всего на одну минуту, поскольку предыдущая встреча с фермерами затянулась, пишет unimedia.info

«Я опоздал на одну минуту на консультации с фракцией, возглавляемой господином Усатым, которые должны были начаться в 12:30. Я ехал с предыдущей встречи с аграриями, которая длилась дольше запланированного.

Сожалею, что эта задержка побудила господина Усатого и его коллег уйти. Люди ждут конструктивного решения проблем, а не политических спектаклей. Надеюсь, что мы всё же найдём время для встречи, потому что нам нужно обсудить важные для граждан вопросы, независимо от того, за какую партию они голосовали», — написал Тофан в соцсетях.

В свою очередь Ренато Усатый опубликовал видео, в котором заявил, что пришёл раньше назначенного времени и покинул место встречи после нескольких минут ожидания.

«В 12:28 я пришёл в зал Europa, в 12:30 никого не было, в 12:34 я ушёл. (...) С этим правительством всё ясно, пока», — заявил Усатый в опубликованном в соцсетях ролике.