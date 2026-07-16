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rupor.md logorupor
16 Июля 2026, 22:32
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«Демократия дома» выдвинула Тофану семь требований на консультациях

Фракция «Демократия дома» после сегодняшних консультаций с кандидатом в премьер-министры Василием Тофаном потребовала заменить чиновников, которые, по мнению партии, не доказали свою компетентность и неподкупность.

«Демократия дома» выдвинула Тофану семь требований на консультациях.
«Демократия дома» выдвинула Тофану семь требований на консультациях.

В первую очередь речь идет о министре инфраструктуры Владимире Боле, передает rupor.md

Представители фракции заявили, что на встрече им не представили программу будущего правительства и состав кабинета министров. Поэтому Тофану передали семь требований, которые партия считает приоритетными.

Во фракции обвинили Болю в провалах при управлении сельским хозяйством и раскритиковали ситуацию в дорожном строительстве. В частности, прозвучали обвинения в использовании слишком тонкого слоя асфальта, монополизации рынка и расходовании бюджетных денег.

«Демократия дома» утверждает, что после разговора с Тофаном сложилось впечатление, что Болю могут отправить в отставку. В партии считают, что такое решение покажет, получил ли кандидат в премьер-министры полномочия самостоятельно формировать правительство.

Среди остальных требований фракции реформа государственного управления, сокращение бюрократии, независимый аудит государственных и внешних средств, борьба с контрабандой, наркотиками и организованной преступностью. Партия также потребовала поддержать малый и средний бизнес, сельское хозяйство и инвестиции, провести назначения в государственных учреждениях на основе открытых конкурсов и подготовить план по возвращению граждан из диаспоры.

При этом представители фракции сообщили, что не получили от Тофана прямых ответов о его планах по развитию и финансированию сельского хозяйства.

«Пока господин Тофан продемонстрировал лишь способности Наполеона. Надеюсь, он сможет довести все до конца, поскольку сегодня взялся поговорить со всеми за один день и принять радикальные решения для улучшения жизни. Иначе мы заподозрим, что решения по-прежнему принимает не Наполеон, а Жозефина», — заявили во фракции.

«Демократия дома» пока не сообщила, поддержит ли новое правительство. Фракция намерена объявить свою позицию на заседании парламента, где пройдет голосование по кабинету Тофана.

Источник
rupor.md logorupor
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