Санду — о бойкоте консультаций оппозицией: Это их конституционное право.

Президент Майя Санду отреагировала на заявления Партии социалистов и Партии MAN о том, что они не будут участвовать в консультациях по назначению нового премьер-министра.

Глава государства заявила, что участие в обсуждениях является правом каждой партии, а решение о выдвижении кандидата будет принято после консультаций с парламентскими фракциями, пишет realitatea.md

«Это решение партий, их конституционное право. Я считаю, что было бы хорошо, чтобы они воспользовались этим правом, но решение остаётся за ними, и с теми, кто придёт на обсуждение, мы будем обсуждать, а потом уже будет принято решение», — заявила Майя Санду.

Президент уклонилась от ответа на вопрос о возможном выдвижении бизнесмена Василе Тофана на пост премьер-министра.

«Мы не обсуждаем ни одного кандидата. Сначала должны состояться консультации с парламентскими фракциями, и только после этого мы сможем говорить о кандидатах», — сказала глава государства.

Напомним, что ПСРМ отказалась участвовать в консультациях, созванных президентом, назвав их формальным упражнением, лишённым реального смысла. Социалисты утверждают, что ответственность за назначение нового премьера лежит исключительно на парламентском большинстве, и требуют проведения досрочных парламентских выборов.

Лидер MAN Ион Чебан такж объявил, что его партия бойкотирует консультации, мотивировав это отсутствием пользы от участия в обсуждениях.

Политические консультации были созваны после отставки премьер-министра Александру Мунтяну, объявленной 3 июля. По их завершении президент должна выдвинуть кандидата на пост премьер-министра.