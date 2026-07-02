Усатый обвинил экс-начальника управления СИБ в покровительстве сети мошенников.

Ренато Усатый обвинил директора СИБ Александра Мустяцэ в том, что тот якобы пытается преуменьшить значение информации о масштабной мошеннической схеме, организованной преступной сетью.

По словам лидера "Нашей партии", ОПГ действовала не только в Молдове, но и в ряде европейских стран, включая Румынию, Италию, Испанию и Францию, сообщает jurnal.md

«Я видел комментарий, в котором Мустяцэ тоже узнал о мошенничестве, ведь он все-таки немного директор СИБ. Господин Мустяцэ, я видел, что вы написали, будто Шор вместе с россиянами передал мошенникам более 100 тысяч персональных данных граждан Молдовы, чтобы их могли обокрасть и так далее. При этом вы обзваниваете администрацию президента и разных чиновников, убеждая их, что все, что обнаружил Усатый, — это не совсем так, что все нормально. Господин Мустяцэ, скажите, пожалуйста, почему вы лжете и тем самым покрываете эту организованную преступную группу?» — заявил Усатый.

По словам лидера «Нашей партии», директор СИБ получил видеоматериалы расследования, которое велось на протяжении многих месяцев и в котором фигурирует бывший начальник одного из управлений СИБ Сорин Жосан. При этом, как утверждает Усатый, вместо того чтобы принять публичные меры, Мустяцэ якобы предложил Жосану тихо уйти в отставку. Однако никаких доказательств этим обвинениям политик не представил.

«Будучи директором Службы информации и безопасности, Мустяцэ получил видеоматериалы расследования, которое длилось многие месяцы в Республике Молдова и напрямую касается одного человека — Сорина Жосана, начальника управления СИБ. Он вызывал мошенников из колл-центров в Молдове, давал им инструкции, как выводить деньги и так далее. И знаете, что делает Мустяцэ? Вызывает его и просит тихо написать заявление об уходе», — заявил лидер «Нашей партии».

Усатый также утверждает, что Сорин Жосан был задокументирован на видео- и аудиозаписях, где он якобы координирует и покрывает деятельность сети мошенников, действовавшей в Кишиневе.

Кроме того, Усатый обвинил главу СИБ в попытке скрыть это дело и поставил под сомнение, были ли материалы расследования переданы в прокуратуру.

«Жосан задокументирован на видео и аудио не просто за тем, как он их покрывает, а за тем, как он организует деятельность этих мошенников в муниципии Кишинев. И чем это заканчивается? Тем, что Мустяцэ его увольняет и еще просит закрыть тему.

Господин директор, вы уже будете сидеть — и за то, как данные двух сотрудников СИБ, задержанных в Российской Федерации, оказались у россиян, и за это тоже.

Еще раз, Сорин Жосан — начальник управления СИБ, а не рядовой сотрудник. Мы говорим о руководителе управления, который, согласно имеющимся материалам, давал указания и обеспечивал защиту. Еще предстоит выяснить, попали ли эти материалы в прокуратуру, потому что здесь все было тщательно скрыто», — заявил депутат.

В завершение Ренато Усатый обратился к президенту Майе Санду с призывом потребовать от директора СИБ Александру Мустяцэ отчет о реальном числе жертв и размере ущерба, причиненного преступной группой. Кроме того, лидер «Нашей партии» обвинил главу СИБ в том, что тот якобы скрывает от властей ряда европейских государств истинные масштабы дела и уже как минимум один год и семь месяцев покрывает эту сеть.

Усатый добавил, что представит доказательства своих слов после того, как свяжется с потерпевшими.

«Госпожа президент, пусть уже завтра Мустяцэ доложит вам реальное число жертв, реальную сумму денег, похищенных у граждан Молдовы, объяснит, почему он скрывает от властей нескольких европейских стран количество пострадавших и суммы, которые эта преступная группа похитила в Румынии, Испании, Италии, Франции и так далее. Когда я начну обзванивать потерпевших, я докажу, господин Мустяцэ, что вы уже как минимум год и семь месяцев скрываете и покрываете эту деятельность», — заключил Ренато Усатый.

Отметим, что ведущий программы «Секреты власти» на Jurnal TV попытался связаться с директором СИБ Александром Мустяцэ, чтобы предоставить ему возможность прокомментировать прозвучавшие обвинения, однако тот не ответил на телефонный звонок.