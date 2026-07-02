theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
jurnal.md logojurnal
2 Июля 2026, 09:12
8 596
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Усатый обвинил экс-начальника управления СИБ в покровительстве сети мошенников

Ренато Усатый обвинил директора СИБ Александра Мустяцэ в том, что тот якобы пытается преуменьшить значение информации о масштабной мошеннической схеме, организованной преступной сетью.

Усатый обвинил экс-начальника управления СИБ в покровительстве сети мошенников.
Усатый обвинил экс-начальника управления СИБ в покровительстве сети мошенников.

По словам лидера "Нашей партии", ОПГ действовала не только в Молдове, но и в ряде европейских стран, включая Румынию, Италию, Испанию и Францию, сообщает jurnal.md

«Я видел комментарий, в котором Мустяцэ тоже узнал о мошенничестве, ведь он все-таки немного директор СИБ. Господин Мустяцэ, я видел, что вы написали, будто Шор вместе с россиянами передал мошенникам более 100 тысяч персональных данных граждан Молдовы, чтобы их могли обокрасть и так далее. При этом вы обзваниваете администрацию президента и разных чиновников, убеждая их, что все, что обнаружил Усатый, — это не совсем так, что все нормально. Господин Мустяцэ, скажите, пожалуйста, почему вы лжете и тем самым покрываете эту организованную преступную группу?» — заявил Усатый.

По словам лидера «Нашей партии», директор СИБ получил видеоматериалы расследования, которое велось на протяжении многих месяцев и в котором фигурирует бывший начальник одного из управлений СИБ Сорин Жосан. При этом, как утверждает Усатый, вместо того чтобы принять публичные меры, Мустяцэ якобы предложил Жосану тихо уйти в отставку. Однако никаких доказательств этим обвинениям политик не представил.

«Будучи директором Службы информации и безопасности, Мустяцэ получил видеоматериалы расследования, которое длилось многие месяцы в Республике Молдова и напрямую касается одного человека — Сорина Жосана, начальника управления СИБ. Он вызывал мошенников из колл-центров в Молдове, давал им инструкции, как выводить деньги и так далее. И знаете, что делает Мустяцэ? Вызывает его и просит тихо написать заявление об уходе», — заявил лидер «Нашей партии».

Усатый также утверждает, что Сорин Жосан был задокументирован на видео- и аудиозаписях, где он якобы координирует и покрывает деятельность сети мошенников, действовавшей в Кишиневе.

Кроме того, Усатый обвинил главу СИБ в попытке скрыть это дело и поставил под сомнение, были ли материалы расследования переданы в прокуратуру.

«Жосан задокументирован на видео и аудио не просто за тем, как он их покрывает, а за тем, как он организует деятельность этих мошенников в муниципии Кишинев. И чем это заканчивается? Тем, что Мустяцэ его увольняет и еще просит закрыть тему. 

Господин директор, вы уже будете сидеть — и за то, как данные двух сотрудников СИБ, задержанных в Российской Федерации, оказались у россиян, и за это тоже. 

Еще раз, Сорин Жосан — начальник управления СИБ, а не рядовой сотрудник. Мы говорим о руководителе управления, который, согласно имеющимся материалам, давал указания и обеспечивал защиту. Еще предстоит выяснить, попали ли эти материалы в прокуратуру, потому что здесь все было тщательно скрыто», — заявил депутат.

В завершение Ренато Усатый обратился к президенту Майе Санду с призывом потребовать от директора СИБ Александру Мустяцэ отчет о реальном числе жертв и размере ущерба, причиненного преступной группой. Кроме того, лидер «Нашей партии» обвинил главу СИБ в том, что тот якобы скрывает от властей ряда европейских государств истинные масштабы дела и уже как минимум один год и семь месяцев покрывает эту сеть.

Усатый добавил, что представит доказательства своих слов после того, как свяжется с потерпевшими.

«Госпожа президент, пусть уже завтра Мустяцэ доложит вам реальное число жертв, реальную сумму денег, похищенных у граждан Молдовы, объяснит, почему он скрывает от властей нескольких европейских стран количество пострадавших и суммы, которые эта преступная группа похитила в Румынии, Испании, Италии, Франции и так далее. Когда я начну обзванивать потерпевших, я докажу, господин Мустяцэ, что вы уже как минимум год и семь месяцев скрываете и покрываете эту деятельность», — заключил Ренато Усатый.

Отметим, что ведущий программы «Секреты власти» на Jurnal TV попытался связаться с директором СИБ Александром Мустяцэ, чтобы предоставить ему возможность прокомментировать прозвучавшие обвинения, однако тот не ответил на телефонный звонок.

Источник
jurnal.md logojurnal
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте