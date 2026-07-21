Усатый об опоздании Тофана: Вопрос не в минутах и секундах, а в уважении.

Лидер «Нашей партии» Ренато Усатый объяснил, почему покинул консультации с назначенным премьер-министром Василе Тофаном, отметив, что причиной была не его задержка, а отсутствие коммуникации со стороны его команды.

«Господин Тофан опоздал на четыре минуты, но проблема была не в этом. Вопрос не в минутах и секундах. Я пришел с командой "Нашей партии" — консультантами, операторами, советниками и коллегами, которые подготовили данные и вопросы по программе, хотя она даже не была представлена. У нас уже были предложения. Не было ни одного помощника, ни руководителя аппарата, который мог бы сказать нам: "Господин Тофан сейчас разговаривает с фермерами, вам нужно подождать 15 или 30 минут". Если бы была такая коммуникация, мы бы подождали», — заявил лидер «Нашей партии», цитирует realitatea.md

По его мнению, отсутствие представителя команды назначенного премьер-министра свидетельствовало о неуважении к участникам консультаций.

«Когда вы заходите в зал и там нет никого, кто мог бы дать объяснение, вот в чем проблема. Было достаточно, чтобы кто-то вышел и сообщил, что происходит», — сказал Усатый.

16 июля назначенный премьер-министр Василе Тофан провел консультации с парламентскими фракциями. Тофан утверждает, что опоздал на встречу с фракцией «Наша партия» всего на одну минуту и уже не застал депутатов. В свою очередь, лидер формирования Ренато Усатый заявил, что парламентарии пришли раньше, встреча была запланирована на 12:30, а они ушли в 12:34, поскольку в зале никого не было.

Тофан объяснил, что перед этим проводил встречу с фермерами, которая затянулась дольше запланированного. В связи с этим он предложил депутатам фракции «Наша партия» найти время для проведения переговоров.