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omniapres.md logoomniapres
15 Июля 2026, 20:01
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Тофан после встречи с бизнесменами: "Некоторые налоговые меры неизбежны"

Кандидат на пост премьер-министра Василе Тофан встретился с представителями малого бизнеса и Ассоциации инвесторов Молдовы. В рамках консультаций он заявил, что часть подготовленных властями налоговых мер является неизбежной.

Тофан после встречи с бизнесменами: &#34;Некоторые налоговые меры неизбежны&#34;.
Тофан после встречи с бизнесменами: "Некоторые налоговые меры неизбежны".

В ходе встречи Тофан заявил, что намерен улучшить диалог между правительством и деловым сообществом, а также устранить препятствия, мешающие работе компаний, пишет omniapres.md

«До сих пор мы были по одну сторону стола — сталкивались с одними и теми же проблемами и вместе искали решения. Теперь моя задача — вовремя слышать предпринимателей, понимать, где возникают препятствия, и помогать их устранять», — заявил кандидат на пост премьера.

Он подчеркнул, что за каждым бизнесом стоят люди, которые рискнули инвестировать и работать в Республике Молдова, поэтому государство должно создавать для них благоприятные условия для развития.

«Государство не должно вставлять им палки в колеса, а должно делать их жизнь проще», — сказал Тофан.

В ходе встречи обсуждались и подготовленные властями налоговые меры. По словам Тофана, некоторые из них являются необходимыми в нынешних условиях, тогда как другие требуют пересмотра.

«Мы открыто обсудили и необходимые налоговые меры — некоторые из них сложные, но неизбежные в нынешней ситуации, а другие следует пересмотреть», — отметил он.

В завершение кандидат на пост премьер-министра заявил, что хочет восстановить доверие предпринимателей к государственным институтам, чтобы они были готовы инвестировать, развивать бизнес и создавать новые рабочие места в стране.

«Я хочу восстановить доверие и оптимизм предпринимателей, чтобы они смело инвестировали, развивались и создавали рабочие места здесь, в Молдове», — заключил Василе Тофан.

Василе Тофан был выдвинут кандидатом на пост премьер-министра президентом Майей Санду по предложению партии «Действие и солидарность» (PAS) после отставки Александру Мунтяну. После формирования состава правительства и подготовки программы деятельности он должен будет обратиться к парламенту за вотумом доверия для утверждения нового кабинета министров.

Источник
omniapres.md logoomniapres
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