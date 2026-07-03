Усатый о выплатах в Moldovagaz: За одно заседание в Zoom получают по 600 тысяч леев.

Председатель "Нашей партии" Ренато Усатый обвиняет правительство в введении общественности в заблуждение в связи со скандалом вокруг выплат членам Наблюдательного совета компании Moldovagaz.

Члены Наблюдательного совета Moldovagaz, занимающие должности государственных секретарей, получают огромные выплаты за одно заседание, которое проводится раз в три месяца. Об этом заявил председатель "Нашей партии" Ренато Усатый, обвинив власть в том, что она «скрывает правду», перекладывая ответственность за невозможность сократить эти вознаграждения на «Газпром», передает stiri.md

По словам Ренато Усатого, представители правительства в Наблюдательном совете компании получают более двух миллионов леев в год, несмотря на то, что уже имеют высокие зарплаты по своим основным государственным должностям.

«За одно заседание в Zoom, которое проходит раз в три месяца, выплачивают около 600 тысяч леев. В итоге получается более двух миллионов леев в год. Разве не цинично получать 600 тысяч леев за одно единственное заседание?» — заявил Усатый.

Политик напомнил, что еще в июне 2025 года обращался к бывшему премьер-министру Дорину Речану с требованием немедленно отменить эти необоснованно высокие выплаты. Обращение было перенаправлено бывшему генеральному директору Агентства публичной собственности (APP) Роману Кожухарю, который недавно ушел в отставку. В ответ тот сообщил, что учреждение пыталось сократить размер выплат, однако инициатива якобы была заблокирована «Газпромом» из-за отсутствия необходимого количества голосов.

Однако Усатый назвал такие объяснения «манипуляцией, которая пахнет уголовным делом», сославшись на решения Общего собрания акционеров, принятые в мае 2025 года и июне 2026 года.

«Для принятия принципиальных решений требуется квалифицированное большинство — 66–67%, а не простое большинство, которое контролирует российская сторона совместно с приднестровским регионом. На самом деле наши представители проголосовали против отмены выплат за членство в Наблюдательном совете Moldovagaz», — утверждает Усатый.

На фоне появившейся в публичном пространстве информации о том, что государственный секретарь Министерства энергетики Каролина Новак, фигурирующая в этой истории, намерена пожертвовать свои многомиллионные доходы, полученные в Moldovagaz, Усатый скептически отнесся к таким заявлениям.

«Я приветствую благотворительность, сам ею занимаюсь. Но возникает вопрос: почему благотворительностью не занимались в 2024 или 2025 годах? Сейчас этот человек уже назначен на третий срок», — заключил лидер "Нашей партии".