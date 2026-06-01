Усатый: Если не можете развивать Железную дорогу, то хотя бы перестаньте ее закапывать.

Проект предусматривает разделение ряда видов деятельности, которые в настоящее время осуществляет Государственное предприятие «Железная дорога Молдовы», передает logos-pres.md

По его словам, эта инициатива не предлагает решений для вывода железнодорожной системы из кризиса и может лишь ускорить деградацию стратегически важной для экономики Молдовы отрасли.

В своем выступлении Ренато Усатый подчеркнул, что говорит не только как политик, но и как человек, имеющий профессиональный опыт в железнодорожной сфере. Он напомнил, что связан с этой отраслью с 23 лет, когда начал работать инженером на железной дороге.

«Чтобы понимать этот законопроект, нужно жить этой отраслью. Я знаю как лучшие, так и самые тяжелые периоды в истории железной дороги и прекрасно понимаю, в чем заключаются реальные проблемы системы», — заявил лидер "Нашей партии".

По словам Ренато Усатого, опыт европейских стран, на которые ссылаются авторы инициативы, нельзя механически переносить на молдавские реалии, поскольку железнодорожные реформы в развитых государствах проводились для ускорения развития эффективно работающих систем, а не для управления упадком предприятия, находящегося в кризисе.

«Не нужно приводить нам в пример Германию, Францию или другие развитые страны. Там реорганизация проводилась для ускорения развития. У нас же предприятие находится в критическом состоянии, и любое разделение может похоронить последние шансы на его восстановление», — отметил депутат.

Ренато Усатый подверг критике отсутствие стратегии развития железнодорожного транспорта и призвал разработать долгосрочный план на 5, 10 и 20 лет, основанный на успешных моделях, реализованных в других странах.

«Железной дороге Молдовы» необходим план развития на ближайшие 5, 10 или 20 лет. Нам не нужны эксперименты. Нужно перенимать решения, которые уже доказали свою эффективность и принесли реальные результаты», — подчеркнул он.

Лидер "Нашей партии" напомнил, что за последние десятилетия Республика Молдова утратила множество железнодорожных маршрутов и возможностей для развития, тогда как инвестиции в инфраструктуру постоянно откладывались или вовсе игнорировались.

«Вместо того чтобы обсуждать модернизацию железной дороги, сокращение времени в пути между Окницей и Кишиневом или развитие международных маршрутов, мы обсуждаем раздел того, что еще осталось от этого предприятия», — заявил Ренато Усатый.

По его мнению, существует риск того, что после разделения деятельности государству останутся расходы и социальные обязательства, тогда как потенциальные доходы от отдельных направлений железнодорожной деятельности достанутся другим структурам.

«У вас нет плана развития, зато есть план раздела. Не готовите ли вы ситуацию, при которой государству останутся расходы, а доходы будут получать другие?» — обратился к представителям власти лидер фракции.

В завершение Ренато Усатый призвал отказаться от этой инициативы и начать серьезное обсуждение будущего железнодорожного транспорта Республики Молдова.

«Я убежден, что наступит день, когда «Железная дорога Молдовы» вновь станет предприятием, которым мы будем гордиться. Но прошу вас об одном: если вы не способны ее развивать, то хотя бы перестаньте ее закапывать», — заключил председатель фракции "Нашей партии".