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rupor.md logorupor
20 Июня 2026, 08:49
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Усатый о тех, кто вносил поправки в закон о SIM-картах: Должны искать работу на "Дойне"

Председатель "Нашей партии" Ренато Усатый раскритиковал новые законодательные положения, утвержденные правительством.

Усатый о тех, кто вносил поправки в закон о SIM-картах: Должны искать работу на &#34;Дойне&#34;.
Усатый о тех, кто вносил поправки в закон о SIM-картах: Должны искать работу на "Дойне".

Новые положения предусматривают, что все предоплаченные SIM-карты и eSIM-карты можно будет активировать только после подтверждения с помощью удостоверения личности, передает realitatea.md

Усатый отметил, что закон вступит в силу только через 12 месяцев после его публикации в Официальном мониторе, и подчеркнул, что новые правила будут применяться только к номерам, активированным после внесения поправок в Закон об электронных коммуникациях.

«Поэтому было предложено продавать эти карты только при предъявлении удостоверения личности, и максимум через несколько месяцев владельцы таких карт должны будут их зарегистрировать. Что делает правительство? Оно внесло две поправки. Те, кто вносил эти поправки, должны искать работу на "Дойне". Таким образом, проект вступит в силу через 12 месяцев после его публикации в Официальном мониторе. И второе нововведение, еще более интересное – новые положения будут применяться только к номерам, активированным после вступления в силу поправок к закону об электронных коммуникациях. Пользователям, у которых уже есть активные предоплаченные карты, не потребуется их регистрировать», – заявил Усатый, подчеркнув, что сейчас кто-то может пойти и купить 100 тысяч карт.

В среду, 17 июня, правительство утвердило новые положения, согласно которым предоплаченные SIM-карты и eSIM-карты можно будет активировать только после подтверждения личности по удостоверению личности. При этом продажа карт будет свободной. Решение было принято с целью предотвращения мошенничества, афер и других злоупотреблений, совершаемых с использованием анонимных телефонных номеров.

Источник
rupor.md logorupor
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