Около 27 тысяч человек, родившихся в Молдове после 1991 года, не имеют удостоверения личности

Около 27 тысяч человек, родившихся после провозглашения независимости Республики Молдова, не имеют ни одного молдавского удостоверения личности, хотя свидетельства о рождении им были выданы властями страны.
Такие данные привёл руководитель Агентства государственных услуг Мирча Ешану, который призвал граждан своевременно оформлять документы, пишет moldova1.md
«27 тысяч человек, которые родились после 1991 года, имеют свидетельства о рождении, выданные нашими властями, то есть они родились здесь, но при этом не имеют никаких удостоверений личности. На самом деле их даже больше», — заявил Мирча Ешану в эфире программы на телеканале Jurnal TV.
По словам руководителя Агентства госуслуг, часть этих людей родилась непосредственно на территории Республики Молдова. Другие являются детьми молдавских граждан, которые родились за границей, а их свидетельства о рождении впоследствии были переписаны в молдавских регистрах. Ешану пояснил, что процедура оформления документов значительно проще для тех, кто родился на территории страны, поскольку власти имеют возможность оперативно проверить соответствующие данные в регистрах актов гражданского состояния.
Власти недавно внесли изменения в законодательство, чтобы упростить процедуру установления гражданства для лиц, рождённых от граждан Республики Молдова. В то же время правила восстановления гражданства были ужесточены. Это произошло после скандалов, связанных с попытками некоторых граждан Российской Федерации получить молдавские паспорта на основании поддельных документов. В результате власти ввели обязательное требование о знании румынского языка и Конституции для определённых категорий заявителей.
«Было признано целесообразным ввести обязательное знание румынского языка и Конституции. Большинство европейских государств применяют аналогичную процедуру», — пояснил Мирча Ешану.
По словам руководителя Агентства госуслуг, после вступления в силу новых правил количество заявлений о восстановлении гражданства резко сократилось.
«С момента введения этих норм мы получили только 81 заявление о восстановлении гражданства. В прошлом году, для сравнения, было подано около 14 тысяч заявлений», — сообщил Ешану.