Граждане Молдовы могут получить новые удостоверения личности и за рубежом.

Новый документ по запросу заявителя может быть выпущен со встроенной электронной подписью, что позволяет беспрепятственно и дистанционно получать доступ к государственным онлайн-услугам непосредственно через платформу evo.gov.md, передает rupor.md

Для граждан, временно проживающих за границей, процедура подачи заявления максимально адаптирована под их нужды: оформить запрос можно либо в любом многофункциональном центре на территории Молдовы (вне зависимости от места прописки), либо в посольстве Республики Молдова в стране текущего пребывания.

Особое внимание уделили вопросу выдачи готовых документов, сделав этот процесс максимально гибким для путешествующих граждан. Если заявление было подано в Молдове, но человеку необходимо уехать за границу, он может запросить получение удостоверения в местном посольстве или консульстве.

В обратном случае, когда заявка оформлялась за рубежом, но гражданин возвращается домой, документ можно забрать в любом выбранном подразделении на территории Республики Молдова.

При планировании оформления важно знать, что заявление на изменение места выдачи можно подать как в самой Молдове, так и в дипломатическом представительстве за рубежом.

Во избежание лишних трат стоит учитывать, что услуга пересылки и доставки документа осуществляется абсолютно бесплатно и не требует оплаты каких-либо дополнительных сборов.

Срок изготовления нового удостоверения личности составляет 20 рабочих дней, при этом первый миллион экземпляров выдается гражданам бесплатно.