Молдова обновляет документы по стандартам ЕС: после удостоверений и водительских прав введут новые паспорта

Глава Агентства государственных услуг (АГУ) Мирча Ешану утверждает, что этот процесс направлен как на повышение безопасности документов, так и на их адаптацию к европейским стандартам, передает moldova1.md

«Мы постоянно объявляем о новых типах документов. Мы начали с удостоверения личности примерно в апреле прошлого года. Мы приближаемся к отметке в 400 000 выданных бесплатно удостоверений личности, что является очень хорошим показателем. После этого мы запустили новые свидетельства о регистрации транспортных средств, ввели новый вид на жительство, теперь мы запустили новые водительские права, а осенью последует новый тип паспорта», — сказал Мирча Ешану в эфире программы на телеканале Jurnal TV.

Смена документов необходима, поскольку технологии, используемые фальсификаторами, становятся все более доступными, и европейские государства рекомендуют периодическое обновление документов, говорит глава АГУ.

«Все международные институты очень четко рекомендуют обновлять документы этого типа каждые пять лет. Технологии печати, краски, печатные машины становятся все более доступными, и важно разрабатывать новые технологии, которые пока недоступны для фальсификаторов. В нашем случае мы связали эти изменения с процессом европейской интеграции», — сказал Ешану.

С 28 мая в обращение также поступил новый образец водительских прав, который включает 46 элементов защиты и QR-код, с помощью которого документ можно мгновенно проверить, в том числе за границей.

«Мы практически делаем подделку невозможной или очень сложной. Большинство попыток подделки связаны именно с водительскими правами, а не паспортами или удостоверениями личности. Сотрудник полиции в Германии или Испании сможет мгновенно проверить подлинность прав. Мы разместили на обороте QR-код, который считывает всю информацию из реестра и отображает фотографию, категории, ограничения, а также информацию о том, были ли права приостановлены или отозваны», — пояснил глава АГУ.

По его словам, первые 300 новых водительских удостоверений уже выданы, но действующие документы остаются в силе до истечения срока действия и не должны быть изменены до установленного срока. При этом лица, у которых уже есть актуальная фотография в системе АГУ, смогут подать онлайн-заявку на изменение водительских прав.