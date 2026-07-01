Усатый: На должность министра экономики предлагается бывший журналист.

Лидер «Нашей партии» заявил, что кандидатуру ему назвал претендент на пост премьер-министра Василе Тофан.

По словам политика, он обсудил состав будущего правительства с кандидатом на пост премьер-министра Василе Тофаном.

«Он меня расстроил. Назвал одного журналиста потенциальным кандидатом на должность министра экономики. Очень надеюсь, что он передумает», - сказал Усатый.

При этом лидер «Нашей партии» отметил, что знает, о ком идет речь, однако отказался называть фамилию кандидата.

Усатый также заявил, что в оппозиции есть люди, которые могли бы стать хорошими министрами, однако, по его словам, подобные варианты не обсуждаются.