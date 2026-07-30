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Infotag.md logoInfotag
30 Июля 2026, 20:18
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Усатый: Я представил Санду все доказательства online-мошенничеств

Председатель «Нашей партии» Ренато Усатый представил президенту Майе Санду информацию и доказательства online-мошенничествах, в результате которых у граждан Республики Молдова преступники выманивают десятки миллионов леев.

Усатый: Я представил Санду все доказательства online-мошенничеств.
Усатый: Я представил Санду все доказательства online-мошенничеств.

он заявил, что «глава государства может потребовать от учреждений принять меры для борьбы с этим явлением», передает infotag.md

По словам Усатого, встреча продолжалась более часа и не носила политического характера, а была посвящена механизмам, по которым, предположительно, действует международная преступная группа, связанная с мошенническими схемами.

«Я пришел в администрацию президента не по политическим причинам, а чтобы представить все доказательства этих online-мошенничеств, показать, как десятки тысяч наших граждан лишаются своих денег», - заявил он в социальных сетях.

Усатый отметил, что представил главе государства техническую инфраструктуру этой группы, рассказав, как она, предположительно, действует на международном уровне.

Ранее лидер «Нашей партии» заявлял о масштабах телефонного и мошенничества. По его данным, международная сеть мошенников могла причинить ущерб более чем 100 тыс. человек, а общий объем потерь может составлять около 1 млрд. леев.

Как уже сообщалось, по инициативе фракции «Нашей партии» создана парламентская следственная комиссия для изучения случаев online-мошенничеств и оценки реагирования государственных учреждений на эту проблему.

Источник
Infotag.md logoInfotag
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