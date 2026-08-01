Усатый: Если Крецу пойдет в президенты, кампания станет интереснее.

Политик заявил, что появление такого кандидата сделает избирательную кампанию «более интересной», а также с иронией высказался о конкурентах, участвовавших в предыдущих президентских выборах, передает unimedia.info

«По крайней мере, если Эмилиан Крецу будет баллотироваться, кампания будет интересной. Потому что те, кого мы видели в прошлый раз, ходили с такими грустными лицами, будто их 20 лет никто не кормил», — заявил Ренато Усатый журналистам.

Актер и инфлюенсер Эмилиан Крецу заявил, что рассматривает возможность участия в выборах президента Республики Молдова, однако окончательного решения пока не принял.

Комментируя слова актера, председатель парламента Игорь Гросу отметил, что не обсуждал с ним возможное выдвижение на пост президента.

В январе 2026 года актер и телеведущий Эмилиан Крецу рассказал, почему отказался от предложения президента Майи Санду баллотироваться в парламент по списку партии «Действие и солидарность» (PAS) на парламентских выборах 2025 года. По его словам, тогда он не чувствовал, что пришло время идти в политику.

Крецу также отметил, что публичные личности, которых ранее приглашали в избирательные списки, в основном выполняли «декоративную» роль. Тогда же он рассказал, какую должность в правительстве хотел бы занять.