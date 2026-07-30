theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
agora.md logoagora
30 Июля 2026, 15:31
1 771
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Усатый: ГП возбудила уголовное дело по факту возможной утечки или продажи данных офицеров СИБ

Политик утверждает, что получил официальное подтверждение от правоохранительных органов.

Усатый: ГП возбудила уголовное дело по факту возможной утечки или продажи данных офицеров СИБ.
Усатый: ГП возбудила уголовное дело по факту возможной утечки или продажи данных офицеров СИБ.

Усатый заявил, что 29 июля получил ответ от Генеральной прокуратуры, согласно которому расследование было начато 20 июля, сообщает agora.md

«Надеюсь, мы получим больше ясности относительно того, кто продал или не продал данные сотрудников СИБ представителям Российской Федерации», — заявил Ренато Усатый.

Политик также отметил, что если факт нарушений подтвердится, виновные должны понести уголовную ответственность, а не ограничиться отставкой.

В Генеральной прокуратуре официально эту информацию пока не подтверждали. 

Напомним, в апреле двое граждан Молдовы, являвшихся сотрудниками СИБ, были освобождены из-под стражи в России в рамках международного обмена удерживаемыми лицами.

Президент Майя Санду сообщила, что операция по освобождению готовилась на протяжении нескольких месяцев под координацией СИБ. Некоторые детали не разглашались, чтобы не поставить под угрозу проведение операции и жизнь двух офицеров.

Майя Санду поблагодарила зарубежных партнеров, участвовавших в операции, отметив поддержку со стороны США, Румынии и Польши.

Источник
agora.md logoagora
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте