Усатый: ГП возбудила уголовное дело по факту возможной утечки или продажи данных офицеров СИБ.

Политик утверждает, что получил официальное подтверждение от правоохранительных органов.

Усатый заявил, что 29 июля получил ответ от Генеральной прокуратуры, согласно которому расследование было начато 20 июля, сообщает agora.md

«Надеюсь, мы получим больше ясности относительно того, кто продал или не продал данные сотрудников СИБ представителям Российской Федерации», — заявил Ренато Усатый.

Политик также отметил, что если факт нарушений подтвердится, виновные должны понести уголовную ответственность, а не ограничиться отставкой.

В Генеральной прокуратуре официально эту информацию пока не подтверждали.

Напомним, в апреле двое граждан Молдовы, являвшихся сотрудниками СИБ, были освобождены из-под стражи в России в рамках международного обмена удерживаемыми лицами.

Президент Майя Санду сообщила, что операция по освобождению готовилась на протяжении нескольких месяцев под координацией СИБ. Некоторые детали не разглашались, чтобы не поставить под угрозу проведение операции и жизнь двух офицеров.

Майя Санду поблагодарила зарубежных партнеров, участвовавших в операции, отметив поддержку со стороны США, Румынии и Польши.