Батрынча о Майе Санду и её родственниках: Вам не стыдно получать миллионные выплаты.

«Скандалы последних дней, связанные с непомерно высокими зарплатами чиновников, показали одну простую вещь: вам, власти, не стыдно пожирать деньги простых людей», - отметил Батрынча.

Такое мнение высказал депутат-социалист, вице-спикер парламента Влад Батрынча, сообщает noi.md

«Вы, власть, живете за счет людей. Вам не стыдно получать миллионные выплаты, когда 33% граждан страны живут за чертой бедности, а в сельской местности этот показатель превышает 43%.

Вы ни в чем себе не отказываете, а тысячи людей экономят на самом необходимом — лекарствах, продуктах питания. Именно с этой точки зрения необходимо рассматривать вопрос оплаты труда чиновников. Не с позиции формального соблюдения законодательства, а с позиции справедливости. То, что вы сегодня заявили, госпожа Санду, — это лишь повторение того, о чем я говорил на прошлой неделе.

В парламенте я потребовал провести ревизию системы оплаты труда в государственных учреждениях, проанализировать реальные доходы чиновников и дать оценку обоснованности этих выплат. Ничего принципиально нового сегодня вами сказано не было. Теперь главный вопрос — смогут ли компетентные государственные органы провести объективную проверку, установить все факты и дать обществу честные ответы{...}», — написал Влад Батрынча в социальных сетях.

Вице-спикер парламента также отметил, что, по его мнению, «факт остается фактом: последние пять лет отдельные чиновники получали миллионы из государственных средств. И за это кто-то должен нести политическую ответственность.

И эту ответственность, госпожа Санду, несете прежде всего вы. PAS — это ваша партия. Правительство — это ваше правительство. Люди, занимающие эти должности, — это люди, которых поддержали и продвигали вы. Поэтому нынешняя ситуация — это не чужая проблема. Это прямой результат работы вашей власти», — подчеркнул Влад Батрынча.

Напомним, в последнее время президент Майя Санду и ее близкие родственники оказались в центре скандала после того, как стало известно, что одна из двоюродных сестер главы государства, Анастасия Табурчану, была принята на работу в MoldATSA без конкурса и получала там более 120 тысяч леев в месяц.

Впоследствии, после того как пресса начала активно освещать эту ситуацию, Табурчану подала в отставку, заявив, что вернет надбавки и доплаты к заработной плате. В этой связи Майя Санду заявила в эфире одного из телеканалов, что не имела никакого отношения к трудоустройству Анастасии Табурчану в MoldATSA и узнала об этом случае только из журналистских расследований.

«Я не могу представить, что такого может делать специалист по коммуникациям за 120 тысяч леев в месяц, так же как не могу представить, что такого может делать водитель, получавший 60 тысяч леев в месяц», — сказала глава государства.

В ходе пресс-конференции Майю Санду вновь спросили о ситуации вокруг MoldATSA.

«Я не могу понять, что произошло в случае с Анастасией Табурчану, не узнаю ее и не могу объяснить произошедшее. К сожалению, почти в каждой семье есть человек, который совершает какую-нибудь оплошность, из-за которой потом приходится переживать. Я очень сожалею об этом {...}», — ответила президент страны.