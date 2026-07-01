Санду объявила „генеральную чистку“ в госструктурах после скандала в MoldATSA.

Глава государства также потребовала ряд мер от правительства, НЦБК, налоговой службы и СИБ, включая разделение Агентства публичной собственности (АПС) на две структуры для более эффективного управления государственными активами

«Я знаю, что все, что мы сделали до сих пор, было возможно благодаря доверию людей. И я знаю, что то, что произошло в последние дни, это доверие подорвало. Я возмущена не меньше других. Привилегированное отношение, необоснованные выгоды, расточительство государственных денег — неприемлемы. То, что в этом замешан человек из моего окружения, делает ситуацию еще более серьезной. Я не знала об этом. Это системная ошибка, требующая немедленной реакции», — заявила президент, сообщает deschide.md

По словам Майи Санду, крайне сложно находить компетентных людей на отдельные должности, и этим иногда пользуются мошенники.

По этой причине глава государства потребовала пересмотреть порядок назначения на ключевые должности. По ее словам, должен стать обязательным авиз СИБ и НЦБК, необходимо проверять всю информацию о предыдущем опыте и получать рекомендации от предыдущих работодателей.

В этой связи Майя Санду попросила правительство предпринять ряд мер:

пересмотр составов административных советов, сокращение числа их членов и регулирование их вознаграждения;

публикация показателей эффективности для каждого госпредприятия раз в полгода;

реализация плана листинга миноритарных пакетов акций на бирже, как в Молдове, так и на региональных рынках;

ежегодная публикация госпредприятиями финансовых отчетов, внешнего аудита, отчетов админсоветов, информации о зарплатах руководства и отчетов о закупках;

разделение производственных активов (компаний с коммерческим потенциалом) и пассивных активов (земли, недвижимость или предприятия в процессе банкротства).

Это означает, что Агентство публичной собственности (АПС) должно быть разделено на две структуры: одна будет управлять активными предприятиями с потенциалом, а другая — остальными активами.

Президент также потребовала от компетентных органов проверить зарплаты сотрудников госпредприятий, особенно руководящего звена.

«Мы видим, что НЦБК расследует ситуацию в MoldATSA и выявил нарушения. Хотя у меня нет прямых полномочий, я обращаюсь к налоговой службе, НЦБК и другим учреждениям с просьбой проверить законность этих действий и решений, независимо от партии, родственных связей или других факторов. Любые необоснованно полученные суммы должны быть возвращены государству. Те, кто ошибся, должны понести ответственность. Мы находимся в гонке со временем за выполнение европейских обязательств, но не имеем права закрывать глаза на другие проблемы. Мы проведем генеральную чистку, все, кто нарушил закон, будут наказаны», — подчеркнула президент.

Также Майя Санду обратилась к членам партии PAS с призывом внимательно следить за ситуацией вокруг себя и убедиться, что все члены команды остаются верны европейским ценностям, на которых основывалась партия.

«Мы должны исправить все пробелы, провести чистку в институциях и восстановить доверие людей к нашему обязательству построить справедливое, свободное и европейское государство», — заключила президент.