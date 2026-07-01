Плугару: Президент не должен получать зарплату на уровне специалиста министерства
В Молдове заработные платы президента, премьер-министра и председателя парламента вырастут до 65 тысяч леев, а зарплаты депутатов достигнут примерно 37 тысяч леев.
Об этом заявила министр труда и социальной защиты Наталья Плугару, пояснив, что повышение призвано устранить дисбаланс в системе оплаты труда, существовавший на протяжении многих лет, сообщает realitatea.md
Министр заявила, что нынешняя зарплата президента сопоставима с оплатой труда одного из специалистов Министерства труда и социальной защиты. По ее мнению, такая ситуация является неоправданной.
«Сегодня президент страны получает зарплату, сопоставимую с зарплатой специалиста Министерства труда и социальной защиты. Возникает вопрос: правильно ли, чтобы человек, отвечающий за всю страну, получал столько же, сколько специалист одного из управлений? Вероятно, нет», — заявила Наталья Плугару.
Министр уточнила, что, несмотря на значительное повышение зарплат первых лиц государства, оно касается лишь трех должностей — президента страны, председателя парламента и премьер-министра, поэтому влияние на государственный бюджет будет ограниченным.
В то же время Наталья Плугару призвала оценивать повышение зарплат не только в процентах, но и по их номинальному размеру.
«Не стоит смотреть только на проценты роста. В публичном пространстве говорили о повышении на 100 или даже 200 процентов, однако необходимо учитывать и номинальный размер зарплаты. Исторически сложилось так, что эти должности оставались с низким уровнем оплаты труда, и сейчас пришло время скорректировать уровень их заработной платы», — сказала министр.
При этом чиновница признала, что повышения зарплат требуют и другие категории работников государственного сектора, особо выделив социальных работников.
«Я хотела бы, чтобы значительно выше были зарплаты и у социальных работников. Именно они несут на себе самую тяжелую нагрузку», — подчеркнула Наталья Плугару.