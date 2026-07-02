Усатый — Гросу: Вы урезали мне 75% зарплаты из-за пары прогулов, оставили 3899 леев.

Лидер «Нашей партии» Ренато Усатый пожаловался на сегодняшнем заседании парламента, что за месяц получит всего около 4 тысяч леев. Он потребовал объяснений от спикера Игоря Гросу, который подписал распоряжение.

«Читаю распоряжение, подписанное вами, о наложении взысканий на депутатов. Вы урезали мне 75% зарплаты и оставили мне на этот месяц 3989 леев, мотивируя тем, что я отсутствовал на четырёх заседаниях Комисии по национальной безопасности. Если вы считаете, что это справедливо, — нет проблем, но когда мы будем штрафовать зарплаты в 2 миллиона леев в Наблюдательном совете Moldovagaz? Или мы штрафуем всех... потому что я как мог работал. Или господин Карп подорожал? Но 75% за пару прогулов...» — обратился Ренато Усатый к Игорю Гросу, цитирует unimedia.info

«Вы мне не поверите, но так написано в регламенте. Здесь не "по понятиям": вы пропустили раз, два, три — подряд. Ваши коллеги-юристы должны были вас предупредить, нужны мотивированные заявления о причинах отсутствия. Вы не первый и не последний. У нас были и такие, которые были лишены 100% (выплаты - прим. ред.), а сейчас подают на нас в суд. А эти 3900 - это примерно половина букета. Больше дисциплины и больше уважения к заседаниям комиссии», — ответил председатель парламента.

«Для вас я уже понял — 3989 леев не деньги, но для меня это деньги, я хочу прояснить эту ситуацию. "По понятиям" мне не говорите, потому что "по понятиям" были обмануты более 100 тысяч граждан мошенниками и теми, кто со стороны государства их защищал. Прошу изменить регламент, потому что не может быть штрафа в 75% за 4 дня отсутствия. Или пусть это будет одинаково для всех государственных учреждений», - возразил Усатый.

«Вносите поправку в регламент, и мы обсудим. Правило не со вчерашнего дня, не с сегодняшнего», - ответил Гросу.

«Трудовое право гласит, что если вы пропускаете работу четыре раза, вас должны уволить. Мы находимся в других условиях, мы - государственные деятели», - добавил депутат Лилиан Карп.