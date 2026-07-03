Усатый после отставки Мунтяну: Необходимы досрочные парламентские выборы.

Усатый отметил, что отставка премьер-министра сама по себе не решает главную проблему Республики Молдова.

"Замена одного человека другим внутри той же самой системы не принесет тех перемен, которых ждут граждане. Именно поэтому позиция «Нашей партии» остается неизменной", - заявил председатель "Нашей партии" Ренато Усатый, пишет realitatea.md

"Республике Молдова необходимы либо досрочные парламентские выборы, чтобы граждане сами определили, кто должен управлять страной, либо правительство профессионалов, сформированное из компетентных, опытных и порядочных людей, независимо от их политической принадлежности.

Новый премьер-министр должен в срочном порядке инициировать создание рабочей группы с участием представителей всех парламентских фракций, внепарламентских партий и экспертов ключевых отраслей для подготовки Национальной программы управления. Республике Молдова нужен единый план, который даст ответы на экономические, социальные вопросы и вопросы безопасности, а не очередной передел должностей внутри PAS.

Если сформировать такое правительство профессионалов и разработать такую Национальную программу управления окажется невозможным, единственным демократическим выходом остается проведение досрочных парламентских выборов.

Политика — это не гадание. Иногда достаточно понимать происходящее, чтобы видеть события немного раньше остальных. Я неоднократно говорил, что Александру Мунтяну должен был подать в отставку еще во второй половине мая. Да, это произошло примерно на месяц позже. Но задержка была связана не с тем, что его решили оставить, как тогда утверждали многие. По моей оценке, вопрос заключался лишь в том, что еще не был найден и убежден человек, готовый возглавить новое правительство. Господин уже экс-премьер-министр, надеюсь, вы помните нашу встречу в прошлую пятницу, когда мы обсуждали меры по борьбе с телефонными и финансовыми мошенничествами. Тогда я прямо сказал вам, что вопрос уже не в том, останетесь ли вы на своем посту. Вопрос был только в том, когда будет найден и даст согласие новый кандидат на должность премьер-министра. Сегодня ответ на этот вопрос получила вся страна", - добавил Усатый.