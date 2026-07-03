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realitatea.md logorealitatea
3 Июля 2026, 12:32
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Усатый после отставки Мунтяну: Необходимы досрочные парламентские выборы

Усатый отметил, что отставка премьер-министра сама по себе не решает главную проблему Республики Молдова.

Усатый после отставки Мунтяну: Необходимы досрочные парламентские выборы.
Усатый после отставки Мунтяну: Необходимы досрочные парламентские выборы.

"Замена одного человека другим внутри той же самой системы не принесет тех перемен, которых ждут граждане. Именно поэтому позиция «Нашей партии» остается неизменной", - заявил председатель "Нашей партии" Ренато Усатый, пишет realitatea.md

"Республике Молдова необходимы либо досрочные парламентские выборы, чтобы граждане сами определили, кто должен управлять страной, либо правительство профессионалов, сформированное из компетентных, опытных и порядочных людей, независимо от их политической принадлежности.

Новый премьер-министр должен в срочном порядке инициировать создание рабочей группы с участием представителей всех парламентских фракций, внепарламентских партий и экспертов ключевых отраслей для подготовки Национальной программы управления. Республике Молдова нужен единый план, который даст ответы на экономические, социальные вопросы и вопросы безопасности, а не очередной передел должностей внутри PAS.

Если сформировать такое правительство профессионалов и разработать такую Национальную программу управления окажется невозможным, единственным демократическим выходом остается проведение досрочных парламентских выборов.

Политика — это не гадание. Иногда достаточно понимать происходящее, чтобы видеть события немного раньше остальных. Я неоднократно говорил, что Александру Мунтяну должен был подать в отставку еще во второй половине мая. Да, это произошло примерно на месяц позже. Но задержка была связана не с тем, что его решили оставить, как тогда утверждали многие. По моей оценке, вопрос заключался лишь в том, что еще не был найден и убежден человек, готовый возглавить новое правительство. Господин уже экс-премьер-министр, надеюсь, вы помните нашу встречу в прошлую пятницу, когда мы обсуждали меры по борьбе с телефонными и финансовыми мошенничествами. Тогда я прямо сказал вам, что вопрос уже не в том, останетесь ли вы на своем посту. Вопрос был только в том, когда будет найден и даст согласие новый кандидат на должность премьер-министра. Сегодня ответ на этот вопрос получила вся страна", - добавил Усатый.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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