Усатый: Есть несколько групп, которые давят на президента, поэтому у Тофана ничего не получится.

Лидер «Нашей партии» Ренато Усатый считает, что кандидат на должность премьер-министра Республики Молдова Василе Тофан не сможет реализовать задуманное, так как на президента Майю Санду оказывается давление.

Об этом он заявил в передаче "Новая неделя" на TV8.

В студии программы Ренато Усатый отметил, что "ключевые министры останутся прежними в новом кабмине, это ключевые члены PAS".

"Чтобы они ни творили, они останутся навсегда. Сам Тофан не понимает еще, кто будет работать в кабмине. Он понимает, что даже если он сегодня кого-то выбрал ввиду этих консультаций, которые он проводит, это все нужно утвердить у президента.

Я уверен, что у Тофана есть много здравых идей о раздутом госаппарате и либерализации экономики. Но есть несколько групп интересов PAS, которые давят напрямую на президента, а президент уже давит на всю партию. Поэтому у господина Тофана ничего не получится. В каждом министерстве, в ведомствах сидят те, кто уже присосался к публичным деньгам, их оттуда без кислоты не уберешь. У Тофана не получится их оттуда выкинуть. Он из-за своего характера и уйдет, потому что он будет сидеть и терпеть. Он - не господин Мунтяну, который намного старше по возрасту и будет пропускать оплеухи. Но меня задело то, что Тофан начал отказываться от своих инициатив", - заявил лидер "Нашей партии".