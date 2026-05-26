В Молдове железнодорожную инфраструктуру проверили после ливней и укрепят датчиками.

Технические бригады намерены установить специальные датчики вибрации и мониторинга, которые позволят в режиме реального времени отслеживать устойчивость грунтов и влияние железнодорожного движения на сооружения и прилегающие территории, передает moldpres.md

Как уточнили в ЖДМ, проверки проводятся на уязвимых участках и в зонах, где ранее фиксировались процессы неустойчивости грунта, в особенности на железнодорожном участке Кагул–Джурджулешты.

«Технические бригады инспектируют железнодорожную линию, земляное полотно и сопутствующие сооружения для оценки поведения грунта в условиях обильных осадков и для исключения любых рисков для безопасности железнодорожного движения. Определяются точки, где будут установлены специальные датчики вибрации и мониторинга, которые позволят в режиме реального времени наблюдать за устойчивостью грунта и влиянием железнодорожного движения на сооружения и прилегающие территории. Эта современная система мониторинга призвана постоянно подтверждать стабильность инфраструктуры и отсутствие какой-либо опасности для местных жителей», — сообщили на предприятии.

Мероприятия являются частью комплексного процесса восстановления и укрепления железнодорожного участка Кагул–Джурджулешты, где после почти четырехлетнего перерыва, вызванного оползнями и повреждением инфраструктуры, планируется возобновление движения грузовых поездов.

«Восстановительные работы были выполнены на основе технических решений, предусмотренных в проекте исполнения, с упором на предотвращение рисков, связанных с оползнями, при этом были применены дополнительные меры по укреплению и стабилизации для обеспечения эксплуатации инфраструктуры в условиях максимальной безопасности. Участок Кагул–Джурджулешты имеет стратегически важное значение для экономики Республики Молдова, обеспечивая прямое соединение с Джурджулештским Международным свободным портом», — отметили представители ЖДМ.

Из-за повреждения инфраструктуры грузовые поезда были вынуждены использовать обходные маршруты через Украину, что привело к дополнительным расходам, логистическим задержкам и уязвимости для отечественных перевозчиков и экспортеров. Таким образом, возобновление движения на этом участке будет способствовать повышению эффективности грузоперевозок, снижению логистических затрат и укреплению экономической и торговой безопасности страны.