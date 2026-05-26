Железную дорогу Кагул — Джурджулешты открывают после 4-летнего простоя

«Вероятно, что грузовой поезд отправится уже на этой неделе. Мы все еще ждем завершения некоторых проверок. После дождей последних дней мы хотим еще раз все проверить и, скорее всего, начнем движение грузовых поездов», - сказал руководитель ЖДМ на телеканале Moldova 1, передает infotag.md

По его словам, на участке будут установлены датчики вибрации для изменения в режиме реального времени воздействия железнодорожного движения на здания и участки земли, по которым проложено железнодорожное полотно.

«После возобновления движения поездов, мы установим датчики и продолжим мониторинговые работы, чтобы продемонстрировать, что железнодорожная линия не представляет опасности, и что нет причин для беспокойства жителей района», - отметил директор ЖДМ.

Построенный в 2007 г. железнодорожный участок был поврежден оползнями, что осложнило доставку грузов в Международный свободный порт Джурджулешть. Восстановление движения поездов на данном участке потребовало инвестиций в размере 60 млн леев, которые предоставило правительство Республики Молдова.