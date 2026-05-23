Железнодорожное движение в Молдове возобновлено после ливневых дождей.

Это потребовало превентивной остановки трёх поездов: Кишинёв – Киев, Кишинёв – Яссы и Кишинёв – Сокола в районе станции Пырлица Унгенского района, передаёт moldpres.md

Как сообщили в Государственном предприятии «Железная дорога Молдовы» (ЖДМ), поезд по маршруту Кишинёв – Яссы был вынужден остановиться из-за риска попадания воды в элементы под вагонами и в систему электропитания.

«На борту поезда находятся 74 пассажира, и он продолжает движение в направлении Кишинёва, проходя участки, затронутые скоплением воды, с пониженной скоростью 5 км/ч. В настоящее время опоздание составляет примерно 1 час 40 минут», — сообщили на предприятии.

Кроме того, поезд, следующий по маршруту Кишинёв – Киев, в котором 142 пассажира, был заблокирован примерно на 2 часа на станции Пырлица из-за неблагоприятных метеорологических условий.

«Ситуация с поездом Кишинёв – Киев находится под непрерывным контролем технических бригад, работающих на месте. Он направится в столицу с пониженной скоростью», — уточнило учреждение.

Что касается поезда маршрута Кишинёв – Сокола, предприятие сообщило, что он возобновил движение в направлении столицы.

«Бригады Государственного предприятия «Железная дорога Молдовы» оперативно отреагировали, осмотрели путь и постоянно отслеживают ситуацию, чтобы гарантировать безопасность пассажиров и обеспечить движение поездов в условиях безопасности. Ситуация находится под контролем ЖДМ, и все ответственные учреждения мобилизованы для оперативного вмешательства и информирования», — добавили на ЖДМ.

Из-за сильных осадков, выпавших вчера вечером, дорожное движение было заблокировано на трассе R-1, в населённом пункте Пырлица Унгенского района. В этой связи правоохранительные органы призывают участников дорожного движения избегать данного участка, соблюдать требования полицейских и проявлять максимальную осторожность на дороге.

Синоптики объявили вчера "жёлтый" уровень атмосферной нестабильности, действующий на всей территории страны в интервале с 14:00 до 23:00.



