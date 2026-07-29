Крецу не исключил участия в президентских выборах: Думаю об этом каждый вечер.

Актер и инфлюенсер Эмилиан Крецу заявил, что рассматривает возможность выдвижения на пост президента Молдовы, однако пока ему не хватает сильной команды.

Об этом он рассказал в интервью журналу VIP Magazin, в котором поделился своими взглядами на политику и планами на будущее, сообщает cancan.md

За последний год в интернете все чаще появлялись предположения, что Эмилиан Крецу может вступить в борьбу за пост главы государства после окончания второго президентского срока Майи Санду. Сам актер признался, что и сам задумывается над такой возможностью.

«На этот вопрос я сам себе еще не ответил. И раз я не ответил самому себе, то не могу ответить и вам», — заявил Крецу, отвечая на вопрос журналистки.

По словам инфлюенсера, стать президентом не так сложно, сложнее эффективно выполнять обязанности на этом посту без профессиональной команды.

«Не думаю, что очень сложно стать президентом. Сложно — что-то сделать, находясь на этой должности, иметь команду. Какая польза от того, что я хороший? Решает не один человек. Нужны хорошие специалисты во всех сферах», — сказал он.

На вопрос, мог бы он баллотироваться от какой-либо партии, Крецу ответил отрицательно. Он также исключил возможность независимого выдвижения, отметив, что без команды заниматься политикой невозможно.

При этом актер признался, что почти каждый вечер размышляет о возможности участия в президентских выборах.

«Президенту нужен народ, который его любит. У меня это есть. У меня есть и голос. Все эти составляющие у меня есть… Почему же я уже больше года каждый вечер думаю об этом? Что делать, как поступить?» — отметил Эмилиан Крецу.

Хотя сейчас, по его словам, не самое подходящее время для прихода в большую политику, актер уверен, что в будущем обязательно займет государственную должность.

«Наверное, не сейчас, возможно, позже. Но что я могу сказать с полной уверенностью — в какой-то момент я буду занимать государственную должность», — заявил он.

Согласно законодательству, кандидат на пост президента должен иметь гражданство Республики Молдова (в том числе при наличии двойного или множественного гражданства), достичь 40-летнего возраста ко дню выборов, проживать или постоянно проживать в Молдове не менее 10 лет, а также владеть румынским языком.

Кандидат может быть выдвинут политической партией, избирательным блоком либо участвовать в выборах как независимый кандидат. Во всех случаях необходимо зарегистрировать в Центральной избирательной комиссии инициативную группу численностью от 25 до 100 человек, которая должна собрать от 15 тыс. до 25 тыс. подписей граждан, обладающих избирательным правом, в поддержку кандидата.