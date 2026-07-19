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stiri.md logostiri
19 Июля 2026, 17:00
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Крецу после публикации ZdG: Я не имею никакого отношения к MAN

Актер и инфлюенсер Эмилиан Крецу выступил с реакцией после того, как его имя было упомянуто в статье Ziarul de Gardă, посвященной имуществу муниципального советника от MAN Иона Онцы, недавно задержанного по делу о мошенничестве.

Крецу после публикации ZdG: Я не имею никакого отношения к MAN.
Крецу после публикации ZdG: Я не имею никакого отношения к MAN.

В опубликованном в социальных сетях видео Крецу заявил, что недоволен тем, что его имя оказалось связано с этим делом. Он подчеркнул, что не имеет никакого отношения ни к партии, ни к автомобилю, о котором шла речь в публикации, сообщает stiri.md

«Ziarul de Gardă, прошу вас от всего сердца, при всем уважении к вашей работе, больше не использовать мое имя во всех схемах и глупостях, которые совершает кто-то другой», — заявил Эмилиан Крецу.

Актер также опроверг информацию о том, что владеет BMW 7-й серии 2020 года выпуска, и подчеркнул, что никак не связан с MAN.

«У меня ничего нет, у меня нет BMW 7-й серии 2020 года, и я не имею никакого отношения к MAN, потому что после таких публикаций появляются комментарии вроде: "Вот на что живет и из какого корыта ест Эмилиан Крецу"», — сказал он.

Крецу также заявил, что все его доходы являются результатом профессиональной деятельности, и отверг утверждения о том, что когда-либо получал деньги от политиков.

«Поверьте мне, я не имею ничего общего с этой партией. Я не ем ни из какого корыта. Все, что у меня есть и чем я живу, — это мои деньги, заработанные моим трудом. За всю жизнь я не получил ни одного политического лея ни от кого», — заявил актер.

По его словам, его возмущают комментарии в интернете, поэтому он попросил больше не связывать его имя с подобными историями.

«Очень прошу, больше не используйте мое имя в схемах и всевозможных историях. От всего сердца прошу. Уже тошнит от количества комментариев, а кто-то все равно пишет: "Вот из какого корыта он ест". Я не ем ни из какого корыта. Я живу своим трудом», — заключил Эмилиан Крецу.

Реакция последовала после того, как Ziarul de Gardă сообщил, что на аккаунте на одной из площадок объявлений, который связывают с муниципальным советником Ионом Онцей, были размещены объявления о продаже нескольких дорогостоящих товаров, в том числе BMW 7-й серии 2020 года, который в объявлении был описан как «автомобиль Эмилиана Крецу».

В той же публикации издание сообщило, что через этот аккаунт также продавались Mercedes GLS Maybach стоимостью 290 тысяч евро, телефон Vertu за 20 тысяч евро, статуя стоимостью 5 тысяч евро, а также несколько объектов недвижимости.

Напомним, Ион Онца был задержан в рамках уголовного дела. По версии следствия, он убедил двух инвесторов перечислить ему несколькими траншами 155 тысяч евро, обещая ежегодную доходность в размере 20% от вложений в проекты в сфере недвижимости. Предполагаемый ущерб по делу превышает 3 миллиона леев. Расследование продолжается, а фигурант пользуется презумпцией невиновности до вынесения окончательного судебного решения.

Источник
stiri.md logostiri
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