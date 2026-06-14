Украина укрепляет приднестровский участок границы, но провокаций не фиксирует.

При этом, как сообщил в эфире украинского телевидения официальный представитель ведомства Андрей Демченко, на сегодняшний день никаких провокаций со стороны приднестровского региона не зафиксировано, передает rupor.md

Ситуация на границе с Молдовой остается стабильной, однако меры безопасности решено усилить силами различных подразделений оборонного сектора Украины.

«По состоянию на данный момент каких-либо провокаций с той стороны по напряжению нашей границы мы, к счастью, не фиксируем», — заверил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

В ведомстве подчеркивают, что усиление контроля носит предупредительный характер. Напряженность вокруг этого участка границы Молдовы и Украины возросла после недавнего заявления заместителя руководителя Офиса президента Украины, бригадного генерала Павла Палисы. Ранее он сообщил, что Россия рассматривает планы по созданию новой буферной зоны на украинском приграничье, задействовав для этого территорию Приднестровья со стороны Винницкой области.