Чебан: Энергетику нужно использовать как элемент реинтеграции двух берегов Днестра.

В качестве одного из механизмов реинтеграции двух берегов Днестра можно использовать модель взаимодействия различных энергетических ресурсов, которая будет учитывать интересы обоих берегов.

Такое мнение высказал председатель Правления АО Moldovagaz Вадим Чебан, выступая в ток-шоу “Без галстуков с Александром Стахурским” на телеканале N4, передает noi.md

Он обратил внимание на парадоксальную ситуацию. Представители электрических сетей в очень жаркие дни вынуждают владельцев солнечных панелей ограничивать производство электроэнергии, а затем Energocom вынужден покупать электроэнергию вечером или утром по цене от 700 до 1000 евро за мегаватт, хотя более дешевую электроэнергию для балансировки можно было получать с Молдавской ГРЭС.

Глава Moldovagaz отметил, что на днях была ситуация, когда днём некуда было девать солнечную генерацию из-за того, что температура была высокая. То есть солнечную электроэнергию поставляли в Украину, а вечером или утром её покупали. При этом цены в час пик с 08:00 до 10:00 на румынской бирже OPCOM были от 700 до 1000 евро за мегаватт.

Вадим Чебан сказал, что в нашей стране представители электрических сетей вынуждали физических лиц, у которых установлены мощности по генерации для своих нужд, даже ограничивать производство в такие дни, когда было очень много солнца.

Глава Moldovagaz назвал самым большим парадоксом то, что Кишинёв не использует возможности для взаимовыгодного сотрудничества с Тирасполем с целью получения более дешевой электроэнергии.

Он обратил внимание на то, что Приднестровский регион, то есть компания «Тираспольтрансгаз», через «Молдовагаз» импортирует природный газ. Объём потребления там такой же, как и зимой.

«При этом у нас есть избыток солнца, а там есть возможность получить балансировку по более дешёвой цене, чем на румынской бирже OPCOM. Вот представляете, какой парадокс у нас? Он сегодня складывается на рынке. Он сложился в последние дни. Почему как элемент реинтеграции двух берегов невозможно использовать элементарную модель взаимодействия различных энергетических ресурсов и создать оптимальную, которая будет учитывать интересы двух берегов?» - задался вопросом Вадим Чебан.

По его словам, днём, если есть избыток, излишек электроэнергии, её можно отдавать в Приднестровский регион, а вечером можно брать с Молдавской ГРЭС ту генерацию, которая может быть дешевле с учетом цены газа, по сравнению с ценой электроэнергии в 700 или 800 евро за 1 за мегаватт на румынской бирже OPCOM.