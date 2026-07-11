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noi.md logonoi
11 Июля 2026, 16:00
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Чебан: Энергетику нужно использовать как элемент реинтеграции двух берегов Днестра

В качестве одного из механизмов реинтеграции двух берегов Днестра можно использовать модель взаимодействия различных энергетических ресурсов, которая будет учитывать интересы обоих берегов.

Чебан: Энергетику нужно использовать как элемент реинтеграции двух берегов Днестра.
Чебан: Энергетику нужно использовать как элемент реинтеграции двух берегов Днестра.

Такое мнение высказал председатель Правления АО Moldovagaz Вадим Чебан, выступая в ток-шоу “Без галстуков с Александром Стахурским” на телеканале N4, передает noi.md

Он обратил внимание на парадоксальную ситуацию. Представители электрических сетей в очень жаркие дни вынуждают владельцев солнечных панелей ограничивать производство электроэнергии, а затем Energocom вынужден покупать электроэнергию вечером или утром по цене от 700 до 1000 евро за мегаватт, хотя более дешевую электроэнергию для балансировки можно было получать с Молдавской ГРЭС. 

Глава Moldovagaz отметил, что на днях была ситуация, когда днём некуда было девать солнечную генерацию из-за того, что температура была высокая. То есть солнечную электроэнергию поставляли в Украину, а вечером или утром её покупали. При этом цены в час пик с 08:00 до 10:00 на румынской бирже OPCOM были от 700 до 1000 евро за мегаватт.

Вадим Чебан сказал, что в нашей стране представители электрических сетей вынуждали физических лиц, у которых установлены мощности по генерации для своих нужд, даже ограничивать производство в такие дни, когда было очень много солнца. 

Глава Moldovagaz назвал самым большим парадоксом то, что Кишинёв не использует возможности для взаимовыгодного сотрудничества с Тирасполем с целью получения более дешевой электроэнергии. 

Он обратил внимание на то, что Приднестровский регион, то есть компания «Тираспольтрансгаз», через «Молдовагаз» импортирует природный газ. Объём потребления там такой же, как и зимой. 

«При этом у нас есть избыток солнца, а там есть возможность получить балансировку по более дешёвой цене, чем на румынской бирже OPCOM. Вот представляете, какой парадокс у нас? Он сегодня складывается на рынке. Он сложился в последние дни. Почему как элемент реинтеграции двух берегов невозможно использовать элементарную модель взаимодействия различных энергетических ресурсов и создать оптимальную, которая будет учитывать интересы двух берегов?» - задался вопросом Вадим Чебан. 

По его словам, днём, если есть избыток, излишек электроэнергии, её можно отдавать в Приднестровский регион, а вечером можно брать с Молдавской ГРЭС ту генерацию, которая может быть дешевле с учетом цены газа, по сравнению с ценой электроэнергии в 700 или 800 евро за 1 за мегаватт на румынской бирже OPCOM.

Источник
noi.md logonoi
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