Мустяцэ: СИБ знает практически обо всем, что происходит на левом берегу Днестра.

Александр Мустяцэ, директор Службы информации и безопасности Республики Молдова, рассказал о ситуации в приднестровье.

Его слова приводит zdg.md

"Приднестровская проблема возникла вскоре после того, как мы провозгласили независимость, и была искусственно создана Российской Федерацией, которая напрямую задействовала свою армию для формирования этой сепаратистской структуры на востоке Республики Молдова. Сейчас Россия пытается представить ситуацию так, будто в Молдове существует нестабильность, которая может стать препятствием для европейской интеграции. Важно понимать, что понятие «сепаратизм» было включено в Уголовный кодекс сравнительно недавно. В нем также упоминается неконституционное образование, которое мы называем МГБ левого берега Днестра. Я считаю, что сейчас мы движемся по пути мирной реинтеграции нашей страны", - отметил Мустяцэ.

Он ответил на вопрос, знает ли сегодня СИБ, когда так руководители различных приднестровских структур перемещаются по территории Молдовы, через аэропорт, по Кишиневу.

"СИБ знает практически обо всем, что происходит на левом берегу Днестра. При этом следует понимать, что лишь немногие из этих людей перемещаются и что многие из них также являются гражданами Республики Молдова", - отметил Мустяцэ.

Глава СИБ прокомментировал и ситуацию, когда в Приднестровье укрывают лиц, осужденных за госизмену и другие преступления в Молдове.

"Да, это проблема, которую мы сейчас очень активно обсуждаем. Мы ищем законные механизмы, чтобы не допускать подобных действий. То, что этих людей скрывают на левом берегу Днестра, – это, прежде всего, действия Российской Федерации, направленные на то, чтобы укрыть их там и не дать им понести наказание", - отметил Мустяцэ.